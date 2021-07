Censuran obra sobre el Alamo

La presentación contaría como invitados a los coautores Bryan Burrough y Chris Tomlinson, quienes junto con la Liga de escritores de Texas disertarían sobre “Forget The Alamo: The Rise and Fall of an American Myth” (Olvídate del Alamo: Auge y caída de un mito estadounidense).

Becka Oliver, directora ejecutiva de la liga de escritores de Texas, abordaría el tema del oficio de escribir.

A través de sus redes sociales el vicegobernador Dan Patrick dijo que no hay lugar para la reescritura de la historia de Texas.

“Como miembro de la mesa directiva de la preservación del estado, pedí que se cancelara el evento así como detuve la mudanza del monumento al sacrificio; esta reescritura de la historia de Texas no tiene lugar aquí”, advirtió el funcionario.

Los destacados escritores tejanos combinaron fuerzas para contar la historia real del Álamo.

No hay parte de la historia más importante para los tejanos que la Batalla del Álamo, cuando Davy Crockett y una banda de rebeldes cayeron en un resplandor de gloria luchando por la independencia de México, perdiendo la batalla pero preparando a Texas para ganar la guerra.

Sin embargo, esa versión de los hechos, como muestra “Forget the Alamo”, debe más a la fantasía que a la realidad.

Así como el sitio del Álamo quedó en ruinas durante décadas, su historia fue olvidada y retorcida con el tiempo, con las contribuciones de los tejanos, tejanos de origen mexicano que lucharon junto a los rebeldes anglos, borrados del registro, y el origen del conflicto sobre el empuje de México para abolir la esclavitud disimulado.

Chris Tomlison, coautor del libro también lamentó la cancelación del evento, aún y cuando más de tres mil personas se habían registrado para asistir.

“Fuimos censurados en el museo Bullock. Hablaríamos del oficio de escribir; pero sin ofrecer explicación alguna nos cancelaron, al parecer ‘Forget the Alamo’ es una amenaza”, lamentó el escritor.