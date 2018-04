Censuran 7 minutos de 'Avengers Infinity War'

Cd. de México.- El Instituto de Censura Cinematográfica de Indonesia anunció este sábado que cortará siete minutos del filme Avengers: Infinity War, algo que le pareció sorprendente a la par que incongruente al codirector Joe Russo, informó The Wrap.

Ahmad Yani Basuki, director del consejo de dicho instituto, confirmó que él aprobó los cortes, aunque no ha visto el filme.

Explicó que, al tratarse de una película para adolescentes a partir de 13 años, la censura se justifica por las escenas violentas.

"No puedo ni imaginar cuales son los 7 minutos que se cortaron de la película. Es la primera vez que tengo noticias de eso así que estoy algo sorprendido, pero claro, como artista, no quieres que nadie censure o quite algo de tu trabajo.

"Es una película para adolescentes a partir de 13 años, no es nada radical, así que estoy un poco en shock", explicó Joe Russo, después de que se le preguntó sobre la censura en una conferencia de prensa.

No es la primera vez que se censura una película de Marvel. En la India, una parte del audio de la pelea entre T'Challa y M'Baku, de Pantera Negra, fue cortado, ya que se mencionaba el nombre de la deidad india Hanuman.

Avengers: Infinity War, se estrenará el 25 de abril en Indonesia, dos días antes que la mayoría de países. En Estados Unidos se estrenará el 23 de abril (inicialmente iba a ser el 4) y en México el 26 del mismo mes.