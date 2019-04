Censan a negocios

Los hemos visitado, pero no hemos obtenido información porque el propietario o administrador no está, puede ser cualquier persona que tenga el dato. Hemos estado dejando información con las preguntas principales, el cuestionario no lleva más de 30 minutos, esperamos poder contar con la colaboración de todos . Marco Antonio Chapa Martínez, coordinador estatal del Inegi

Nuevo Laredo, Tam.- Cerca de 13 mil pequeños y medianos negocios se han consultado a través del censo económico 2019 que arrancó en febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; a partir del 10 de mayo iniciarán con las empresas grandes entre las que se ubican constructoras y transportistas.

Marco Antonio Chapa Martínez, coordinador estatal del Inegi, señaló que aún falta un 26 por ciento de negocios por consultar, ya que no se han encontrado a los responsables de cada uno de los establecimientos para que proporcionen la información.

"Los hemos visitado, pero no hemos obtenido información porque el propietario o administrador no está, puede ser cualquier persona que tenga el dato. Hemos estado dejando información con las preguntas principales, el cuestionario no lleva más de 30 minutos, esperamos poder contar con la colaboración de todos", dijo Chapa Martínez.

A nivel local, el 95 por ciento de los comercios son pequeñas y medianas empresas, el resto son comercios y servicios por el número de personal y volumen de producción.

Destacó que durante el censo se han encontrado con negocios que han tenido un crecimiento importante durante los últimos cinco años, pasando de pequeñas y medianas a grandes empresas; sin embargo, los resultados estarán disponibles hasta diciembre.