Cenace cancela cuarta subasta eléctrica

Cd. de México.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer la cancelación definitiva de la cuarta subasta de energía de largo plazo, de la cual anunció su suspensión el 3 de diciembre pasado.



Los licitantes de la subasta, posibles compradores potenciales e interesados ya fueron notificados de la decisión final del Cenace.

La ley orgánica de la administración pública federal y la ley de la industria eléctrica establecen que la Secretaría de Energía es la institución encargada de coordinar la política energética del País; y consideró pertinente la cancelación bajo el marco jurídico actual y las consideraciones técnicas, económicas y de planeación estratégica.



Esta subasta tenía por objetivo permitir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y privados celebrar contratos de cobertura eléctrica para adquirir potencia, energía eléctrica y Certificados de Energías Limpias (CEL) a través de contratos de largo plazo.



En caso de que alguno de los involucrados no estuviera de acuerdo con la reciente resolución, podrá solicitar la reconsideración según lo marca el Capítulo 10 Resolución de Controversias.



El Cenace informó que no será reembolsado ningún tipo de gasto con relación a la subasta que algunos de los potenciales compradores o licitantes hayan realizado para efectos de la misma ni incurrirá en responsabilidad alguna por la cancelación.



Cenace anunció el 3 de diciembre pasado la suspensión de la cuarta subasta eléctrica de largo plazo, cuyo fallo estaba previsto para el 18 de diciembre.



En una carta firmada por el nuevo director del organismo, Alfonso Morcos, se anunció ese día que la suspensión del proceso tendría vigencia a partir del 4 de diciembre y se hizo "por instrucción presidencial".



"Lo anterior en tanto se lleva a cabo la revisión de los objetivos y alcances de la subasta de largo plazo por los entes involucrados", refirió el texto.



Un total de 28 empresas ya habían sido precalificadas para el proceso, entre ellas EDF Renovables, Jinko Power, Enel Renovables, Canadian Solar Energy México, Iberdrola, Engie, Solarcentury Mexico y CFE Generación IV.



De acuerdo con la misiva, una vez que concluyera la revisión se procedería a la reactivación del proceso.



No obstante, hoy se dio a conocer su cancelación definitiva.