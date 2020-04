Celebridades filántropas

Además de brillar en las películas de Hollywood, luminarias del espectáculo han buscado demostrar que tienen mensajes propios que les interesa compartir, y no sólo líneas aprendidas de guiones.

Ya sea sobre la violencia contra la mujer, los pueblos indígenas o por el cambio ambiental, famosos como Yalitza Aparicio y Leonardo DiCaprio también protagonizan campañas de altruismo, como los que te presentamos a continuación.

LEONARDO DICAPRIO

Además de protagonizar películas de la magnitud de Titanic , El Lobo de Wall Street y El Renacido , el actor también encabeza una lucha por el medio ambiente.

En 1998 creó la Fundación Leonardo DiCapiro, a través de la que trabaja por la salud y el bienestar a largo plazo de todos los habitantes de la Tierra.

Apoyó la campaña de UNICEF para ayudar a los damnificados por los sismos en México, y actualmente respaldó el lanzamiento del Fondo de Alimentos de América, que da alimento a las comunidades impactadas por el Covid-19.

"Creo que la humanidad ha visto el cambio climático como si se tratara de una ficción. Como si al pretendiente que no es real, de alguna forma la hiciera desaparecer.

ANGELINA JOLIE

Mientras filmaba Tom Raider , la actriz se involucró en labores filantrópicas, en las que se ha desarrollado desde 2001.

Entre sus cruzadas han estado la lucha contra la pobreza extrema, la protección de los refugiados y la violencia sexual en guerras.

Se ha desempeñado como Embajadora de Buena Voluntad en la ONU.

En sus discursos más recientes destacan temas por la inclusión de la mujer.

"Si siguiéramos el principio de que los afectados por determinados problemas son quienes determinan la solución, la mayoría de los negociadores de paz, ministros de relaciones exteriores y diplomáticos del mundo serían mujeres afectadas. No puede haber paz ni estabilidad en Afganistán ni en ningún otro lugar del mundo si es a costa de los derechos de las mujeres.

YALITZA APARICIO

Tras conquistar al mundo por su actuación en Roma, Yalitza Aparicio optó por activar los reflectores para abogar por los derechos de otros ya que, aunque no se le ha visto en otros filmes desde su debut en la cinta de Alfonso Cuarón, se ha sumado a múltiples causas de activismo.

Hace un año tuvo una intervención especial en la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, aunque también se involucró en temas de respeto a la mujer y las culturas originarias. En la edición pasada del Festival de Cine de Guanajuato fue portavoz de la campaña "Cero Violencia Contra la Mujer".

"Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena, aunque me apena haber perdido el derecho de aprender mis lenguas, no lo atribuyo a mis papás el habérmelo, simplemente creyeron que era la mejor manera de protegerme ante la discriminación; discriminación que existen en muchos países, porque desafortunadamente no tenemos un conocimiento de estas comunidades indígenas que son parte de nosotros.

EMMA WATSON

Con la fama mundial que adquirió por Harry Potter y consolidada por una sólida carrera, Emma Watson consideró que su magia estaba en la palabra.

La actriz impactó por la honestidad de sus palabras en 2014 cuando se declaró feminista e invitó a los hombres a sumarse a la causa, al destacar que lo que busca es igualdad para ambos géneros. También fue empática sobre las dificultades que ellos tienen para abrir sus emociones.

Pese a que ha tenido que explicar que el feminismo es para liberarse y no un arma contra las mujeres, como cuando se le criticó por posar en marzo de 2017 para Vanity Fair, Watson no deja la lucha y en 2018 donó un millón de libras a un fondo contra el acoso sexual.

"Pueden pensar: ¿Quién es esta chica de Harry Potter? ¿Qué hace en la ONU? Yo también me lo he estado preguntando. Todo lo que sé es que me preocupa este problema y que quiero mejorarlo. Y habiendo tenido la oportunidad de verlo de cerca, siento que es mi responsabilidad decir algo.

"Mientras me ponía nerviosa por este discurso y pasaba mis momentos de duda, me decía a mi misma firmemente: Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

GEORGE CLOONEY

Además de contar historias, Clooney tiene la misión de ser Mensajero de Paz para la ONU.

Por su compromiso tiene grupos de chat con otros famosos para coordinar donaciones, como cuando en 2008 dio un millón de dólares para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

También fue invitado por el ex Presidente de Estados Unidos Barack Obama para hablar con él sobre la situación en Darfur en 2009. Entre sus logros también está que fundó un grupo que se asoció con Google y una agencia de la ONU para la vigilancia satelital de Sudán y prevenir una guerra civil.

"Estoy aquí para representar las voces de las personas que no pueden hablar por sí mismas. Sabemos lo difícil que es esta tarea... pero ustedes son las Naciones Unidas y esta es la tarea que se les ha encomendado. Es el primer genocidio del siglo XXI, si continúa sin control, no será el último". (Discurso ante miembros del consejo de seguridad de la ONU en 2006).

CHARLIZE THERON

Así como brilla por su talento en la actuación, la sudafricana también resalta por su interés en causas altruistas al grado que en 2008, la actriz fue nombrada Mensajera de Paz y asumió como principal responsabilidad atender la violencia contra las mujeres a través de actos públicos.

Antes de ello ya había trabajado para poner clínicas sanitarias móviles en zonas rurales de su natal Sudáfrica, donde el acceso a la salud es limitado y fundó el Charlize Theron Africa Outreach Project, que buscaba mejorar las vidas de niños pobres, principalmente los infectados de Sida.

"El VIH no sólo se transmite por el sexo. Se transmite por el sexismo, el racismo, la pobreza y la homofobia. Si queremos acabar con el Sida, primero debemos curar la enfermedad en nuestros corazones y mentes". (Discurso en la conferencia internacional sobre el Sida quedó inaugurada en Durban, Sudáfrica, en 2016).

MATT DAMON

El actor participa en casi 30 organizaciones, pero ante la crisis mundial del agua, Matt Damon interpreta un papel de héroe como fundador de Water.org, ONG que atiende la causa.

Como parte de "Buy a Lady a Drink", la campaña de su organización, se vendieron copas de edición especial. Por cada venta, la organización se comprometía a proveer de agua a una persona por cinco años. En total se vendieron 225 mil al rededor del mundo.

"Tengo cuatro hijas y es difícil imaginarlas caminando durante horas todos los días para conseguir agua potable, como hacen tantas mujeres alrededor del mundo". (Intervención en el Foro Económico Mundial de Davos en 2017).

EDWARD NORTON

Además de desempeñarse como Embajador de Buena Voluntad de la ONU para la biodiversidad, el actor busca incidir en la creación de viviendas asequibles. Su trabajo como filántropo merecería un Óscar por el interés que tiene en la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible.

"Creo que hay un desafío de comunicación muy importante: encontrar formas de compartirle a las personas por qué la biodiversidad debería ser importante para ellos. Soy un cuentista de profesión. Pasé muchos años trabajando en temas de conservación. Siento que es algo de lo que puedo hablar con la gente". (Discurso en el Centro de Noticias de la ONU en la víspera del Día Internacional de la Diversidad Biológica en 2011).