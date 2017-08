Celebrarán una década en el rock

"Han sido muchos los éxitos y también los sacrificios, pero al final lo que mantiene viva a esta banda es el hecho de seguir creyendo en un sueño tan difícil y casi imposible como es el rock and roll. Pero al final solo se llega a la derrota cuando se deja de intentar. En Reynosa hay muchos ejemplos de triunfo en el rock y queremos ser parte de esa bella y muy rica historia”. Ivan Black, vocalista

El próximo sábado 19 de agosto en el Teatro Experimental del Parque Cultural de Reynosa, se llevará a cabo un gran concierto con motivo de la celebración del décimo aniversario de la banda de rock reynosense Black Noize.

Esta agrupación surge en 2007 liderada por su vocalista Ivan Black y son 10 años ya lo que ha logrado recorrer junto a su pasión por la música, es por ello que la banda esta preparando un espectáculo completamente gratis y que tiene como objetivo celebrar la trayectoria de una banda que ha logrado poner el nombre de Reynosa ¡muy en alto!.

SU IDEAL…LA LIBERTAD

Black Noize es una banda que representa una idea de libertad social, emocional y espiritual. Su música y letras transmiten mucha energía y fe en salir a pelear por tus sueños en la vida, ya sea en la música o en cualquier profesión que uno se proponga.

Este grupo ha llevado su música en gran parte de república mexicana, Estados Unidos y Canadá demostrando la calidad musical y profesionalismo de los talentos reynosenses.

En esta tocada de aniversario Black Noize contará con la presencia de una de las bandas más reprentativas de la Ciudad de México Nexus, los cuales se presentan por primera vez en nuestra ciudad.

GRANDES LOGROS

Durante sus 10 años de trayectoria Black Noize ha compartido escenario con bandas de talla mundial como lo son Kiss, Rob Zombie, Korn, Childeren of Bodom, Twisted Sister y Misfits entre otros.

Y entre sus logros más sobresalientes se encuentra el haber ganado el concurso Nacional e Internacional Road to Hell and Heaven en el cual obtuvieron el primer lugar siendo acreedores a un espacio en el escenario principal del festivalHell and Heaven el cual se celebró en el 2014 en el Foro Sol de la Ciudad de Mexico, tocando ante 65 mil asistentes.

Black Noize cuenta con dos Discos Welcome to Hell... Are you Ready to Fight?, el cual fue grabado en Los Ángeles California y tambien Rock Till Ya Die realizado en Houston Texas; ambos bajo la producción de Edmundo Gómez, un reynosense ganador del Grammy.

CAMBIOS DE ALINEACIÓN

Al pasar de los años Black Noize ha tenido varios cambios en su alineación,pero no es una banda que se cuente en números o en integrantes, si no en grandes amigos y hermanos.

Algo interesante del evento de aniversario es que cada integrante que ha formado parte de este proyecto se subirá al escenario a tocar las canciones que ayudaron a crear en su tiempo la trayectoria de la agrupación. Será una gran fiesta, ¡Como nunca se a visto!.

Esta grupo ha contado a lo largo de su trayectoria con personas han creído en su música, amigos, familiares, promotores, medios y seguidores; por lo que de antemano agradecen a cada uno, ya que sin su ayuda y apoyo este proyecto no existiría.

Black Noize los espera para celebrar no 10 años de una sola banda, si no 10 años de mantener vivo al rock and roll en Reynosa, con un concierto gratuito el 19 de agosto en donde dará lo mejor de si, Ivan Black (voz), Rambo Deleza (batería)

Kike Guzmán (guitarra), Kranky (bajo) y Jack Olea (Guitarra).

Así como otros músicos que han desfilado por la banda,

Jerman Romo (bajo), Alex Camet (guitarra), Mario Nava (guitarra), Jerry Rodríguez (bateria), Artemio Hernández (bateria) y Esli Noize (bajo).