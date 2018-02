Celebrarán el Mes de la Historia Afroamericana

McAllen, Tx. - Estudiantes y personal de la Universidad del Sur de Texas llevarán a cabo una serie de actividades para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana.

La biblioteca del STC tiene una variedad de eventos que se realizarán a lo largo de este mes, comenzando con una charla a cargo de Dawson Barret de Activism from the Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) to Black Lives en el campus Pecan.

También se mostrará el 13 de febrero en el mismo lugar del documental “I AM NOT YOUR NEGRO”, un viaje a la historia negra que conecta el pasado del movimiento por los derechos civiles con el presente de #BlackLivesMatter.

El 15 de febrero a las 18:00 horas en el Auditorio del Campus Pecan en el Edificio D se exhibirá la película nominada al Oscar “GET OUT”. También habrá una breve introducción y una sesión de preguntas y respuestas después de la película.

El 21 a las 10:00 horas en la Biblioteca del Campus Starr, Marcia Walker-McWilliams, autora del libro “Reverendo Addie Wyatt” estará presente y nuevamente a las 18:00 horas en la sala Aarco iris de la biblioteca del campus de Pecan. Además, la biblioteca del campus de Mid-Valley mostrará “I AM NOT YOUR NEGRO”.

STC ha s tenido la larga creencia de que la diversidad es nuestra fuerza,

no hay mejor manera de vivir esto que la celebración de mese como el Mes de la Historia Afroamericana.