Celebrarán jóvenes ´La Noche blanca´

En una época donde festividades e ideologías extranjeras vienen empujando fuertemente tratando de dejar fuera las tradiciones mexicanas, como lo es el Día de muertos, jóvenes católicos se reunirán en sus comunidades para celebrar La Noche Blanca, lo que constituye -explicaron- un momento de oración y encuentro que les deja grandes lecciones.

Lo anterior fue descrito por quien vivió en este encuentro, Carlos Vargas Marroquín, joven integrante del grupo Dinámicas Juveniles,

Explicó que "tenemos ahorita una cultura de mucha violencia, vivimos rodeados de maldad por muchos medios y el "Halloween" y esas festividades que celebran de aquel lado en Estados Unidos, pero que también hay aquí ya, abren muchas puertas, cosas que realmente no necesitamos, yo junto con mis compañeros renunciamos a este tipo de festividades "

Dieron a conocer que los participantes de la parroquia de nuestra señora del Refugio en Reynosa, llevaron fotografías y ofrendas para honrar a sus ancestros, familiares fallecidos por quienes elevaron oraciones, y siguiendo el ejemplo de Jesús, renunciaron a todas las seducciones del mal, Patricia Torres, integrante del equipo, aprendió que vestirse como monstruos o demonios, son cuestiones que van en contra de la religión católica.

"Yo renuncio a pedir Halloween, o a vestirme como un demonio porque sé que eso no está bien y que no va con mi religión, que andar con máscaras y estar haciendo cosas que no van conmigo solamente me están afectando a mí, la enseñanza que me deja es de que, si tú eres un joven católico, tú no tienes la necesidad de estar haciendo eso cuando puedes venir aquí y hacer cosas diferentes "

Durante la noche blanca se realizan dinámicas y juegos, también se comparten alimentos, momentos de reflexión y comparten su sentir respecto a las festividades que se avecinan, de esta manera, evitan la tentación de participar en lo que el mundo les ofrece.