Celebrarán en Edinburg Día del Pasaporte Americano

Edinburg, TX.

Además de ofrecer información a los ciudadanos estadounidenses sobre cómo obtener el pasaporte de manera rápida, durante el Día del Pasaporte Americano se dará curso a las solicitudes presentadas.

De esta manera, el próximo sábado 27 de abril, la ciudad de Edinburg se unirá al Departamento de Estado con la feria del pasaporte americano. Evento que se espera sea ampliamente aprovechado por la comunidad.

"Esta fecha es my especial a nivel nacional, por lo tanto el Ayuntamiento no quiere dejar pasar por alto este día. Que mejor manera de celebrarlo que ofrecer el servicio en fin de semana para aquellas personas que por una u otra razón no han podido realizar el trámite", dijo Tim Serna, asistente del secretario municipal. Más información en la edición impresa.