Celebrará Carlos la Navidad y lo deportan

Hace 15 años, Carlos Guerrero originario de Zitácuaro, Michoacán partió a Estados Unidos de ilegal, llegó a Texas a trabajar en el campo, construcción, mantenimiento y jardinería.

El pasado 10 de diciembre, mientras celebraba con sus amigos la temporada navideña, la Patrulla Fronteriza lo detuvo, deportándolo por esta ciudad fronteriza.

"Fuimos a comprar bebidas, al salir de la tienda nos estaban iluminando, a mi junto con otros amigos, comenzamos a correr pero a mi me agarraron, de ahí nos llevaron a la cárcel y nos dijeron que nos iban a deportar, no se cómo describir lo que se siente, es una pesadilla".

Llegar a Reynosa fue difícil ya que tenía más de una década sin visitar México, sin ver a su esposa y dos hijos por su condición migratoria, pensar en ellos es lo que le ayuda a no quebrarse, pero al hablar sobre los últimos días en el proceso de deportación, su semblante se transforma.

-Uno sale de su pueblo buscando calidad de vida para su familia, no lo hace uno por gusto, yo por ejemplo en aquel momento junté 700 dólares para el coyote, fue difícil reunirlos por eso ahora no se a qué me dedicaré.

-¿Tu familia ya sabe que estás en México?

-Les escribí una carta desde la cárcel, luego les llamé, no lo podían creer, se pusieron felices pero a la vez preocupados porque no habrá dinero.

-¿Qué harás cuando llegues a Michoacán?

-Lo primero abrazar a mi familia pero después buscar trabajo de albañil, en la fresa o en lo que sea, no los voy a abandonar.

Su desesperación al hablar del dinero surge por los pagos que tienen que cubrirse de alimentación, escuela, ropa y servicios. Carlos dijo que en Texas ganaba en una hora, lo que en Michoacán ganará en todo un día, dedicándose a lo mismo.

"Lo que sea que yo haga, estoy seguro que no me darán más de 200 pesos al día, aunque tenga ahorros no me van a durar mucho, estamos hablando que el dinero se necesita para todo, trato de estar calmado y pensar que veré a mis hijo,s más allá de las fotos o del internet".

Haber experimentado el fenómeno de la migración convirtió a Carlos en parte de las estadísticas del estudio de Migración Policy Institute donde se informó que por lo menos 11 millones 714 mexicanos residían de forma ilegal en Estados Unidos durante el 2016.

En cuanto a cifras nacionales, la Secretaria de Gobernación indicó que al cierre del primer trimestre de este año por lo menos el 33.1 por ciento de los repatriados por México atravesaron por Nuevo Laredo,Matamoros y Reynosa.

Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, decretado por la Organización de las Naciones Unidas en búsqueda de asegurar el respeto y libertades de todos los ciudadanos que atraviesen por este fenómeno.