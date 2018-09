Celebrará 40 años de carrera trabajando

Querétaro, Qro.

A Celso Piña la inspiración nomás no le va, su manera de componer canciones responde más al trabajo de escritorio, incluso a la prueba y error. Lo sabe ahora que quiere celebrar sus 40 años de carrera con un nuevo material discográfico con canciones propias, y en ese proyecto avanza. Hay dos canciones que ha escrito y le han gustado, una de ella para la mamá y otra para la Virgen de Guadalupe.

El cantante que ofreció un concierto ayer en la Plaza Fundadores junto con su Ronda Bogotá, en una actuación dentro del Hay Festival Querétaro 2018, dijo que están trabajando para celebrar los 40 años de vida desde que hizo su grupo con el que ha recorrido el mundo.

"Ahora estamos trabajando para que haya más melodías inéditas. Si hacemos todo el disco como lo queremos, con canciones propias, para celebrar el 40 aniversario pues diremos que vale la pena", señaló el cantante y acordeonista en conferencia de prensa.

Por ejemplo ahora en mis temas que estoy componiendo viene un tema para mamá, que es mujer; un tema para la virgen de Guadalupe, ahora que estuve en el Tepeyac me inspiró a hacer eso", señaló.

Fue ahí donde dijo que no hay inspiración al crear, que más bien hay trabajo. Llega a su casa, toma un papel, el teléfono, la guitarra, el piano, el acordeón o las maracas y comienza a escribir. Esa onda de la inspiración, no. Yo creo más en el trabajo de escritorio, de ponerte a trabajar; así es como salen y cuando lo haces crees que estás haciendo las mejores canciones del mundo, pero la gente es la que te va a dar la razón o no".



