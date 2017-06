Celebran el regional de Poetry Slam 2017

Laredo, Tx.- Más de 70 personas llegarán a Laredo de otras ciudades por primera vez para celebrar el regional de Poetry Slam, denominado este año como “South West Shoot Out”.

Este evento representa la oportunidad de fomentar el arte en la ciudad, pues son pocas las oportunidades que se presentan y en la que vecinos de otras ciudades y estados formarán parte del libro de visitantes. Tendrá lugar durante el fin de semana 23 y 24 de junio en diferentes puntos de la ciudad.

“Este evento regional de poesía se realiza cada año, sin embargo ahora nos tocó ser anfitriones, lo que representa una importancia turística para Laredo. Es la primera vez que vienen personas de fuera para presentar su poesía y que esto pase en grande es algo de lo que la gente se tiene que enterar y venir a ver. Serán 10 equipos los que estén participando con poesías inéditas”, dijo Julia Orduña, presidente de Laredo Border Salm Poetry.

Louisiana, Nuevo México y de algunas ciudades de Texas son las que estarán presentes en este Regional que arranca hoy por la tarde en la Galería 201, Second Chance Music y On the Rocks Tavern.

El sábado 24 comenzarán desde las 10:00 de la mañana en Los Tres Laredos Park, Club Boogaloo, Organic Man Cofee Trike y LCC Martinez Fine Arts Center. Para quienes deseen participar pueden obtener sus boletos de entrada por cinco dólares, la entrada al Teatro de las Artes de LCC, costará 20 dólares en la entrada o 15 si lo adquieres por internet en http//lbs.ticketleap.com/swso/