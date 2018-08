Celebran Semana de Derechos Laborales. Participan cónsules de México y EU

Brownsville Tx.- El Consulado de México en Brownsville lleva a cabo la Semana de los Derechos Laborales, para orientar a los mexicanos en el extranjero la importancia de la condición legal y que puedan conocer sobre sus derechos en este país, afirmó Vanessa de Parra, cónsul de protección.



Reconoció que a 10 años de esta iniciativa, se realizan estas acciones en 50 consulados mexicanos en el extranjero y se suman 19 consulados más de otros países donde el principal objetivo es garantizar información de utilidad para trabajadores y sobre las leyes laborales.

Informó que la décima Semana de Derechos Laborales del 27 de agosto al 3 de septiembre, busca acercar información de utilidad para quienes desconozcan sobre leyes en materia laboral y defenderse ante abusos.

Afirmo que la Semana de Derechos Laborales (SDL) es una iniciativa relacionada con el Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day).

Su objetivo es aumentar el conocimiento de la comunidad mexicana e hispana en general, sobre sus derechos laborales, facilitando la interlocución de la comunidad con agencias y organizaciones.

Aseguro que en esta décima edición, el tema general será "Todos los trabajadores tenemos derechos" -"All workers have rights"-, con un objetivo central de atraer la atención de todos los trabajadores en Estados Unidos, sin importar su condición migratoria, y en particular de aquellos que se encuentren con una visa temporal de trabajo.

La SDL 2018 se llevará a cabo en las 51 ciudades de Estados Unidos, incluido San Juan, Puerto Rico, en donde están ubicados los Consulados de México.

Afirmó que como antecedentes la primera semana de los derechos laborales, se llevó a cabo en 2009 y contó con la participación de 15 Consulados de México, creciendo de manera significativa por los óltimos años.

En la SDL de 2017, participaron los 50 Consulados de México en Estados Unidos y Puerto Rico, así como las representaciones consulares en Estados Unidos de 18 países (Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Chile, Argentina y Filipinas).

Se realizaron un total de 741 eventos a los que asistieron 72,156 personas y se detectaron 797 casos de protección en el ámbito laboral.

Finalmente dijo que año con año se amplia el número de personas a los cuales los consulados llegan y en este consulado se logro brindar imformación a un poco menos de 400 personas, durante el 2017.

CONSULADO. Se trabaja en la Semana de los Derechos Laborales, informó Vanessa de Parra, cónsul de protección.