Celebran obreros aumento al salario

Cd. Victoria, Tam.- Organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Trabajadores y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Tamaulipas celebraron el aumento al salario mínimo para el próximo año, sin embargo, ambas coincidieron en que, para que este pueda cubrir las necesidades de un hogar típico mexicano, este debería ser de entre los 250 y 350 pesos.

"No es como nosotros quisiéramos porque realmente con 172 pesos no se puede hacer mucho, pero es algo y me parece muy buena la intención del señor presidente de la república", señaló el presidente estatal de la UNT, Leopoldo Gámez de León, "yo siento que con dos salarios mínimos la podemos sobrellevar, sería más o menos como 350 pesos diarios para realmente poderlo sobre llevar; no es realmente lo que necesita un padre con su familia, pero me parece que puede ser una buena opción".