Celebran obra de poeta Gloria Gómez Guzmán

Para celebrar la obra de la poeta tampiqueña Gloria Gómez Guzmán, con motivo de un aniversario más de su vida, el lunes 25 de mayo se abre la página de Internet ggg70.mx. El espacio virtual reúne colaboraciones de amigos, lectores, escritores, periodistas, artistas visuales y músicos que exponen sus pensamientos respecto a la creadora porteña.

Gloria Gómez Guzmán nació el 25 de mayo de 1950 en Tampico, Tamaulipas. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). En la misma escuela de nivel superior laboró de profesora en la Facultad de Música y mantuvo un taller de creación literaria para alumnos universitarios. En 2015 fue nombrada Creadora Emérita de Tamaulipas en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la literatura.

Es autora del libro No eran la epopeya de estos años nuestros días, editado por Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1981. Seis años después, publicó Litoral sin sobresaltos (Praxis/Dosfilos/UAZ). Al año siguiente ganó el premio de poesía "Juan B. Tijerina" con el poemario Para quienes en altamar aún velan.

Otros libros publicados son Aguamala y otros poemas, que es parte de la colección Los Cincuenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y Antología personal, auspiciado por el gobierno de Tamaulipas y la editorial Nuevo Amanecer en el 1998. Ese mismo año, publicó el cuento: José se arranó, una pieza de literatura para niños y jóvenes.

CONSULTA LIBRO

En el portal www.ggg70.mx se puede consultar el libro Antología personal editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en conjunto con su Facultad de Música, en 2008. Este ejemplar es una selección de textos de cuatro libros publicados por Gloria Gómez Guzmán entre los años 1981 y 1998.

Otro de los contenidos del portal corresponden a los tiempos del Festival Internacional Letras en el Golfo. En el 2003, Gloria Gómez participó en el encuentro literario, de ese año se muestra el video de la lectura en el Espacio Cultural Metropolitano, así como una crónica y una entrevista realizadas por el periodista César Güemes para el diario nacional La Jornada.

A la celebración se unen la fotógrafa y promotora Amparo González Berumen, la historiadora mantense Libertad García Cabriales, la poeta Marisol Vera, la escritora María Luisa Govela, la doctora en Letras, Ana Elena Diaz Alejo, el escritor Arturo Castillo Alva, el músico Enrique Esqueda, la actriz Mónica Parra, entre otras personas. Una parte del material fue recolectado en archivos personales y la hemeroteca del Archivo Histórico Municipal.

La Brigada Para Leer en Libertad, asociación civil de fomento a la lectura, se suma a la fiesta con la difusión de la obra de Gloria Gómez. Integrantes del grupo nacional leerán sus poemas y los compartirán a través de Twitter: @BRIGADACULTURAL, Facebook: /BrigadaParaLeerEnLibertad y en YouTube: https://www.youtube.com/user/paraleerenlibertad.

De Coahuila, el escritor Julián Herbert y la escritora Sylvia Georgina Estrada comparten su punto de vista sobre la obra de la tampiqueña a través de un video. Los creadores norestenses comentan sus lecturas de los textos de la tampiqueña y colocan su poesía en el mundo actual.

DE TAMPICO

"Estamos hablando de una poeta de Tampico, Tamaulipas, que se quedó en su tierra y para mí es algo que he apreciado mucho de algunos los escritores de esta región (Noreste). Una poeta como Gloria Gómez me parece que, no solo en México sino en la lengua española, no ha tenido el reconocimiento que merece, creo que es en parte por esta situación de conectarse con otras ciudades. Por otra parte, creo que es un gran momento para leer y releer la poesía de Gloria Gómez, que me parecen de las voces más importantes de la poesía mexicana en el contexto actual", afirma Herbert.

Las lenguas indígenas participan en la celebración a la poesía. Rubí Huerta y Mardonio Carballo, poetas en purépecha y náhuatl, respectivamente, presentan de viva voz traducciones a sus idiomas de los poemas de Gómez Guzmán. Este es un apartado especial en la página www.ggg70.mx que reconoce el plurilingüismo en México.

La música aparece a través de dos piezas creadas ex profeso para la celebración. El poema Vía de agua fue musicalizado por la cantante Stephanie Delgado, en colaboración con el percusionista Pablo Cadenas, el violonchelista Maurilio Castillo y el bajista Jorge Cortés. Asimismo, el saxofonista victorense, Ramiro González García, presenta una improvisación a partir de un texto de quien fue su maestra en la UAT.

FESTEJAN A ESCRITORA

Los artistas visuales Miguel Ángel Camero y Angélica Gallegos festejan a la escritora. El fotógrafo presenta el video semblanza que realizó para la entrega del reconocimiento de Creadora Emérita a Gómez Guzmán, organizado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) en 2015. Angélica Gallegos presenta una pieza integrada por fotos de su autoría y textos de Gloria Gómez.

Sobre la poeta, el cronista Carlos González Salas escribió: "es Gloria Gómez a la que yo encuentro más profunda y definida, la más hecha de los jóvenes poetas tampiqueños...muestra con toda transparencia la conciencia de una generación mirando a su tiempo y a su alrededor".

La página de Internet ggg70.mx es de acceso gratuito y es para divulgar la obra de la poeta Gloria Gómez Guzmán. A la comunidad que quiera unirse a la celebración comparta sus materiales en redes social con el hashtag #Aguapalabra.