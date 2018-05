Celebran a las madres. Se festeja desde el año 1911

Me hubiera gustado conocer a mí mamá pero falleció cuando yo nací, es lo que más me hubiera gustado, conocerla . Esther, trabajadora

Cd., Tam.- Este 10 de mayo se celebró el Día de la Madre en países como Belice, Catar, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, Omán, Pakistán y Singapur, en México se viene celebrando desde 1911 no obstante que de manera oficial esta festividad se instituyó hasta el año de 1922 influenciado por un movimiento feminista en la península de Yucatán.

A pesar del arraigado machismo mexicano esta festividad ha venido superando costumbres como el regalar electrodomésticos como planchas, estufas y refrigeradores a las jefas de familia, o que sean estas quienes se ocupen de los preparativos para la celebración, esto lo consideró la señora Lizbeth Alonso, extrabajadora y madre de un adolescente quien dejó su antiguo empleo para concentrarse en los cuidados del hogar.

Lizbeth recibió este día con las tradicionales mañanitas dedicadas por su hijo, al mediodía fue invitada a comer fuera de casa y por la tarde habrá de visitar a su madre para invitarla a su vez a comer, "y más tarde vamos al panteón a visitar a la abuelita, es lo que tradicionalmente hacemos", agregó que "que este día mi mamá no haga nada porque el trabajo en la casa no se acaba nunca".

Esta celebración para Esther, mujer trabajadora, es muy diferente al del resto; cuando apenas era recién nacida sufrió la pérdida de su madre por lo que tuvo que ser criada por su abuela quien adoptó este rol, desafortunadamente hace unos años también sufrió esa pérdida por lo cual desde entonces las visita este día en el panteón municipal del Cero Morelos.

"Me hubiera gustado conocer a mí mamá pero falleció cuando yo nací, es lo que más me hubiera gustado, conocerla", debido a esta experiencia consideró que la Madre debe de ser celebrada todo el año y no solo el 10 de mayo, "hay un poema que dice ´en vida hermano, en vida´ porque después ya para qué, ya no tiene caso, hay que verlos en vida", y recalcó, "que las disfruten, que las vean, que convivan con ellas siempre".

Para la familia de Herminia Rodríguez en Soto la Marina esta fecha es una ocasión para que toda la familia se reúna y festeje a aquellas quienes ya son madres, "lo celebramos en familia, con mi mamá, con lo que es toda mi familia, hacemos lo que es el pollito asado, la carnita asada y nos juntamos todas las que somos mamás, mis hermanas, mis cuñadas, todas juntas y en familia"; mientras que la señora Ernestina Martínez acostumbra festejar de manera discreta visitando a su madre después de ser visitada a su vez por sus tres hijos.

