Como lo fue su participación en la donación de tenis de los jóvenes de INTERAC, la visita mensual que se realiza a los abuelitos de la Casa del Adulto Mayor, así como la donación de canastillas a los recién nacido en la Clínica 18.

Por su parte las anfitrionas Amalia, Rocío, Brenda y Almita fueron las encargadas de recibir a sus compañeras con una hermosa decoración con “huevos de pascua” y llevando como invitado al único tamaulipeco certificado por la Universidad Harvard como couching en liderazgo Marco Antonio Bracho Ruiz.

Durante su breve estancia Bracho Ruiz compartió con sus “tías” como las llama cariñosamente por ser hijo de padre Rotarios, una plática donde ofreció diversos panoramas que llevaron a las socias a darse cuenta que establecer un meta en la vida debe ser lo más importante.

Un accidente automovilístico lo llevó a descubrir su verdadera vocación, apoyar a las personas con capacidades especiales a darse cuenta de su verdadero valor en la vida, y al resto de la población descubrir que deja de hacer cosas por creer que no le corresponde hacerlas.

“Si no tenemos metas, es como perder todo lo caminado, yo elegí no detenerme, avanzar aun en mis condiciones, me negué a pensar que mis limitaciones físicas me hacían inferior a aquellos que podían moverse sin problemas, tanto creí en mi que llegue a Harvard para sombro de muchos y eso me hizo lo que hoy soy” dijo el couching en liderazgo.

Después de la excelente platica motivacional las socias compartieron una deliciosa merienda.

PONENTE. Marco Antonio Bracho Ruiz.

MADRE E HIJO. Rocío de Bracho y Marco.

SOCIAS. Rotarianas celebran junta de abril.