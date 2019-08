Celebran icónica foto

Ciudad de México.-





La música marca épocas, claro está, en los noventas fueron los Backstreet Boys, en los ochentas Michael Jackson y Madonna, en los setenta apareció Bob Dylan ¿y en los sesenta? los Beatles por supuesto.

La banda inglesa conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrinson y Ringo Starr marcó un antes y un después que trascendió fronteras.

Aunque casi todos sus álbumes se convirtieron en icónicos, hubo uno que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, no sólo por la canciones, también por la portada.

HISTÓRICA

Un día como hoy pero de hace 50 años se tomó la fotografías del disco 'Abbey Road'. En la imagen aparecen los cuatro ingléses cruzando una calle londinense.

El fotógrafo Iain Macmillan recibió la indicación de Paul para las tomas: los cuatro cruzando la línea peatonal que estaba frente al estudio.

Fue todo muy rápido. Lo terminaron en no más de diez minutos. Fueron seis las fotos en total. Un policía tuvo que detener el tráfico para poder hacer el trabajo", contó en una ocasión Macmillan.

Tras la popularización de la imagen surgió una descabellada teoría que aseguraba que la instantánea hace referencia a la muerte de Paul McCartney.

RUMOR DE MUERTE

En esa época se comenzó a difundir un rumor que afirmaba que McCartney había muerto en un accidente y un doble lo había reemplazado.

Ahí comenzó todo, algunos fans decían que Paul estaba descalzo por ser 'el muerto', John Lennon vistiendo de blanco porque era el 'sacerdote' Ringo el que carga el ataúd y George el que lo entierra.

Sin embargo, esta alocada teoría fue derrumbada cuando Paul dijo en una historia que la única razón por la que aparecía descalzo es porque hacía 'mucho calor'.

Era un día en que hacía mucho calor y resultó que yo justo estaba usando sandalias, como lo estoy haciendo hoy día. Entonces simplemente me las saqué ", dijo.

Aunque para sus compañeros, esa actitud fue en realidad una pequeña travesura para llamar la atención, restando importancia al hecho de que desató la más disparatada teoría en torno a The Beatles: la supuesta muerte de Paul.

"Ese furor (por el rumor del supuesto fallecimiento de McCartney) se extendió alrededor del mundo. No supe que pensar. Me dio risa, pero a la vez me pareció una ocurrencia excesivamente enferma", le dijo Lennon a Ritchie York, colaborador de la Rolling Stone en febrero de 1970.

En la Antología, Paul abunda: "A los pocos días de aparecer el álbum me llamó un tipo de la oficina y me dijo: 'Eh, un DJ americano ha hecho correr el rumor de que estás muerto', '¿Bromeas? Diles que es mentira', 'No se lo van a creer. Vas descalzo en la portada: al parecer es un símbolo de muerte para la mafia. Y hay una matrícula de coche detrás de ti en la que pone 28IF. Eso significa que cumplirías 28 si vivieras. Y todavía hay más: Ringo va de negro, eso significa que representa al de la funeraria...', y siguió diciéndome cosas así. Había todo tipo de pistas por el estilo".

LO ÚLTIMO

Lo que en verdad anunciaba Abbey Road era el final de The Beatles, porque aunque salió a la venta antes de Let It Be (1970), fue el último disco grabado por los cuatro. Dos semanas después de aquella breve sesión fotográfica, The Beatles se reunieron en la casa de Lennon, en Tittenhurst Park, para realizar la que sería la última sesión fotográfica como grupo; después de ese 22 de agosto de 1969, nunca volvieron a ser fotografiados juntos.

INOLVIDABLE. Los Beatles en 'Abbey Road´.

TEORÍA DE FANS. Tras la imagen surgió la teoría que aseguraba que la instantánea hace referencia a la muerte de Paul McCartney.