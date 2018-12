Celebran famosos cómodos la Navidad

Cd. de México.

Despojados del glamour, figuras como Gloria Trevi, Omar Chaparro, Carlos Rivera y Kate del Castillo mostraron fotos en Instagram con ropa de dormir.



Kate eligió la pijama del Grinch, el personaje que odia la Navidad.



"Merry...you know... Feliz ...ya saben... #kdclovers gracias por el outfit perfecto para mi!", escribió la actriz de 46 años.



La actitud de Kate ¿tendrá que ver con su molestia de no haber podido visitar México durante dos años?



Hace unos días la actriz de Ingobernable por fin regresó al País, después del escándalo en el que se vio luego de su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán en octubre del 2015.



Muy uniformadito lució Omar Chaparro con su familia, pues todos eligieron el mismo diseño de su pijama.



"Todo el cariño y nuestros mejores deseos para ustedes en esta Navidad #LaPandilla #FamiliaAl100 #LosChaparro #RanchoEncantado #Bacalar", comentó el comediante.



Desde su cama, Carlos Rivera se tomó una foto que le regaló a las "riveristas".



"Navidad mood...", se limitó a comentar el cantante.



Aunque no estaba en pijama, Trevi optó por un atuendo cómodo para abrir los regalos que Santa le dejó en el pinito de Navidad.



"Pero no sólo me tocó envolver regalos, ¡también abrir los míos! de verdad que muchas gracias a Dios, a la vida!!! A todos", señaló la cantante.