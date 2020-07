Celebran el freno a ley antidesalojo

Cd. de México

"La están haciendo a un lado, pero no la están desechando", señaló Josefina MacGregor, de la organización Suma Urbana. "Creo que con las observaciones que enviaron decenas de grupos, asociaciones, organismos y personas físicas, hay bases suficientes para ver inconstitucionalidad, ilegalidad y otros aspectos.

Debió de haberse desechado". Asimismo, MacGregor consideró que los esfuerzos legislativos deberían enfocarse hacia la atención de la vivienda social y asequible, lo que consideró que debe abordarse desde otra ruta. El viernes, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, pausó la propuesta de modificación al Código Civil, asegurando que se requiere más tiempo para construir un dictamen con todos los autores, que no vulnere los derechos de las partes en contratos de arrendamiento. En respuesta, las organizaciones promoventes de dicha iniciativa, como Movimiento Urbano Popular y la Coalición Internacional para el Hábitat, pidieron a los legisladores no claudicar sobre el tema. "Me parece que es un triunfo de la ciudadanía, se doblaron ante la presión social con lo que era una licencia para invasiones y hay que celebrarlo.

"La Oposición hizo su batalla, pero lo que habría que celebrar son los vecinos que alzaron la voz en redes sociales y obligaron a Morena a recular", destacó Federico Döring, diputado del PAN. Dentro del Congreso, la bancada panista alzó la voz en contra de la iniciativa, pero la mayor presión provino de organizaciones de la sociedad civil como Suma Urbana, que hicieron eco de la acusación de que ésta podría afectar la propiedad privada. "Me parece que es una falacia decir que por la pandemia hay que pasar una ley de este tipo. Si bien la pandemia puede señalar que ha habido una omisión importante y corrupción muy grande en lo que es vivienda de interés social y popular, el punto sería ver qué ha pasado ahí", criticó MacGregor.

El legislador y la activista señalaron que se deberá estar pendiente de que alguna iniciativa parecida vuelva a entrar al proceso legislativo. "La Oposición no debe abordar ninguna iniciativa que afecte los derechos de la propiedad privada, esa es la agenda de Morena. "El enemigo de la propiedad privada es Morena y la Oposición lo que tiene es que estar alerta por si vuelven a embestir", indicó el panista.