Celebran el Día del Carcelero en Webb

Laredo, Tx.

Ayer se celebró el Día del Carcelero en el Departamento del Sheriff del Condado Webb, una agencia de la ley golpeada por el Covid-19 con cuatro casos positivos entre sus celadores o custodios, a quienes les fueron entregados sus premios, máxime tratándose de un año muy especial en esta ya de por si riesgosa labor.

Con todas las reservas y consideraciones del caso, Martín Cuellar, comisario, realizó una breve pero emotiva ceremonia en la Corte de Comisionados del Condado Webb.

"Quisimos congratular a estos valientes elementos, no pasar por alto esta fecha, sobre todo en una temporada tan especial para todos, con lo del coronavirus, peligro del que no hemos estado exentos en el departamento, en la prisión del condado y don-de nuestros compañeros no han flaqueado y se han mantenido al frente de la tarea", dijo Cuéllar.

Recordamos a todos los elementos del departamento, que el pueblo es-pera mucho de nosotros en esto momentos de peligro, álgidos, especiales, comentó el titular de esa agencia de la ley.

"Mujeres y hombres que con su gran trabajo, muy profesional, celoso y decidido representan la calidad del departamento, felicidades a ellos y a sus familias, otro factor importante en todo esto", externó Cuellar.

Guardando la sana distancia, con cubrebocas y demás, se llevó a cabo la ceremonia en la corte de gobierno de Webb.Recibieron trofeo y me-dallas, lo más destacado entre más de un centenar de carceleros, celadores o custodios.