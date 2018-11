Celebran el Día de Muertos en Londres

Londres.

Durante el festival del Día de Muertos en el museo de artes decorativas Victoria & Albert (V&A), las catrinas, fridas, esqueletos y un altar engalanaron las celebraciones en un evento que rebasó las expectativas de asistencia de los organizadores con largas filas para entrar al recinto.

Uno de los eventos más populares fue el concurso "Buscando a Frida" y "Buscando a la mejor catrina" que se desarrolló en la abarrotada Galería Raphael del prestigioso museo.

En medio de aplausos la ganadora de la noche fue la inglesa Ann Pendigrast, quien orgullosa mostró su atuendo de flores hecho a mano.

El segundo lugar fue para la mexicana Jimena Granola, quien además del conocido peinado de Tehuana desfiló con uno de los changos que Frida Kahlo inmortalizó en el "Autorretrato con Monos".

El ingenio de los participantes al concurso de la mejor catrina salió a relucir con Hada Moreno, quien portó un vestido hecho de plástico y botellas de PVC en un intento por crear conciencia del excesivo uso de este material y su contaminación al ambiente.

Durante cinco horas el público se acercó al tradicional Día de Muertos con un altar dedicado a Frida Kahlo del artista mexicano del papel, Humberto Spindola.

Spindola también estuvo a cargo del espectacular disfraz de catrina que desfiló cada hora por el museo y aceptó tomarse fotos con el público.

La festividad del Día de Muertos en el V&A se realizó la víspera en el marco de la exposición de "Frida Kahlo: Making Her Self Up" (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma"), un éxito taquillero que estará abierto 48 horas ininterrumpidas para permitir la entrada al mayor número de personas.

Además, la exposición fue extendida dos semanas más hasta el 18 de noviembre debido a la demanda del público que agotó las localidades desde hace varias semanas.