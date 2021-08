Celebran Día de la Tierra con WhatsApp, TikTok y YouTube

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 .- Hay muchas maneras en que podemos contribuir a tener un mejor planeta pero, si quieres conmemorar este Día de la Tierra y no se te ocurre cómo te vamos a dar algunas ideas de la mano de WhatsApp, TikTok y YouTube.

La plataforma de mensajería está convencida de que las palabras y las conversaciones pueden motivar para traer cambios e impulsar mejoras. Es por eso que, en honor al Día de la Tierra, lanzó un nuevo paquete de stickers llamado "Defendamos la Tierra" que resalta algunos de los desafíos ambientales que enfrentamos alrededor del planeta e impulsa acciones como: el reciclaje, el ahorro de agua y la reducción del consumo de electricidad.

"Los stickers permiten que las personas recuerden unas a otras, de manera coloquial y divertida, que todos debemos actuar para proteger el planeta, y celebran estas acciones de forma ambientalmente amigable", señaló la compañía.

Estás imágenes fueron creadas por el ilustrador argentino Juan Molinet que vive en Berlín, Alemania, desde hace cuatro años y es un apasionado defensor de causas ambientalistas y ya están disponibles para ser descargados y utilizados globalmente dentro de WhatsApp.

Además de estos stickers la plataforma también cuenta con nuevos fondos de pantalla que muestran la belleza del planeta. Para utilizarlos solo ve a: Configuración>Chats>Fondo de Pantalla>Elige un nuevo fondo de pantalla.

TikTok

La plataforma de videos cortos busca destacar la importancia de actuar en contra del cambio climático y en favor de los ecosistemas.

TikTok sabe que el tema sobre la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad es importante para sus usuarios. De hecho, los videos relacionados tienen más de 200 millones de vistas y, cada mes, se generan cerca de 3 mil al respecto. En ese sentido la plataforma está impulsando hashtags y campañas ambientales a través de los tags #SaveOurOceans, #NatureLover, #Ambiente, #ClimateChange, #Reciclaje, #EcoFriendly, entre otros.

Asimismo, este año TikTok lanzó la campaña #EcoTips #DíaDeLaTierra para que los usuarios compartan todas esas acciones que realizan a diario, con las que aportan un "granito de arena para ayudar a salvar al planeta y al medio ambiente.

También está llevando a cabo una serie de transmisiones en vivo donde se habla de la importancia de preservar al planeta, cuidar a las especies en peligro de extinción y generar acciones para combatir problemáticas como el cambio climático. En el marco de la iniciativa, la Secretaría de Medio Ambiente se encargará de una transmisión en vivo este 22 de abril, a las 18:00 horas, en la que la comunidad podrá aprender a elaborar biofertilizante y se hablará sobre microorganismos de la montaña. Mientras que mañana, 23 de abril Greenpeace y @planeteando hablarán, a las 18:00 horas, sobre las actividades de la campaña de "Cambio Climático y Energía" que ambas organizaciones están llevando a cabo.

Una recomendación más es que utilices el efecto especial del Día de la Tierra en tus videos para darles un toque creativo que fomente el cuidado del planeta. Y, si quieres ver contenido relacionado con el tema puedes seguir cuentas como: Pregúntale al Biólogo, Zamu Insectos, y Cyndinosaurios.

YouTube

YouTube anunció una nueva lista de alianzas y proyectos originales, con el objetivo de utilizar el poder de la narración para educar a los usuarios sobre los mayores desafíos de sostenibilidad que enfrenta el mundo y una variedad de soluciones que pueden ser adoptadas para inspirar el cambio.

La lista de sostenibilidad de YouTube Originals incluye a "Seat at the Table", donde una reunión con David Attenborough envía al creador Jack Harries a un desafío global para dar a las personas de todo el mundo un lugar en la mesa en la conversación sobre el clima antes de la COP 26, la Conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, y "Stay Wild" (título provisional) donde Brave Wilderness en asociación con Appian Way de Leonardo DiCaprio y Madica Productions transporta a los espectadores directamente a la primera línea de la naturaleza, donde pueden ser testigos de primera mano de los efectos del cambio climático, así como su impacto en la vida silvestre y la humanidad.

La programación de YouTube Originals comienza el Día de la Tierra con el lanzamiento de la Temporada 2 de "Create Together" en donde Joseph Gordon-Levitt invita a personas de todo el mundo a unirse y crear arte, música, mini-documentales, cortometrajes y más en celebración de nuestro planeta.

También este jueves se estrenó "BookTube" con Bill Gates quien habla sobre su libro y los mayores desafíos que enfrenta la crisis climática global y una variedad de soluciones que el mundo puede adoptar para lograr el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 51 mil millones de toneladas al año a cero.

Y a lo largo del año YouTube lanzará más contenido para hacer conciencia sobre el cuidado del ambiente.