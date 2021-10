Celebran de gira

NUEVE PARADAS

Tan sólo este mes, "Pimpinela: Gira 40 Aniversario" hará nueve paradas, entre ellas en Los Ángeles, Chicago, Washington, San Antonio y Houston, con más fechas previstas para el 2022 en ciudades que incluyen Nueva York y Miami.

"Va a ser un concierto muy emotivo porque imagínate, son 40 años y hemos crecido con toda la gente que nos va a ver, de todas las edades", dijo Joaquín Galán en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada desde Buenos Aires. "Habrá muchas canciones que vamos a hacer en popurrís para poder meter más temas... Lo que esperamos es que haya mucha emoción".

La historia de los Galán se remonta a su infancia como parte de "una familia muy musical" en la que su padre asturiano cantaba y tocaba la gaita y "todos cantaban maravillosamente bien", recordó Lucía. Pero la responsable de que se dedicaran juntos a la música fue su madre.

SUS INICIOS

Lucía tenía unos 20 años y Joaquín 26 cuando grabaron "Olvídame y pega la vuelta". Desde entonces, han lanzado baladas pop como "Cosas del amor", "Cómo le digo", "Por ese hombre" y "A esa" y recibido más de 90 discos de oro, platino y diamante por sus altas ventas, además de premios que incluyen el Latin Grammy a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2019.

Durante la entrevista, ambos reflexionaron sobre su trayectoria, las ventajas y dificultades de mantener una relación profesional siendo hermanos (muchos inicialmente pensaron que eran marido y mujer), cómo fue que nació la canción que los lanzó al estrellato y dónde esperan verse en los próximos años.

Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

¿Qué sienten cuando miran atrás y ven que han pasado 40 años?

Lucía: Lo que yo siento es como la sensación de que hubiéramos empezado ayer. Es como un abrir y cerrar de ojos. Y lo que sí, un profundísimo agradecimiento, porque creo que más allá de nuestro trabajo y nuestra dedicación o lo que sea, hubo una respuesta de la gente del otro lado todos estos 40 años, que es lo que nos permite seguir estando y seguir de gira y seguir con proyectos nuevos diferentes.

LA HERMANDAD

El hecho de ser hermanos, ¿ha facilitado o dificultado su relación de trabajo?

Lucía: Por supuesto todas las relaciones son diferentes y hay que trabajarlas todas, familiar, de pareja, de amigos...

En nuestro caso fue más ventajoso ser hermanos porque fue más importante la relación de hermanos que la profesional, y los altibajos o las discusiones o los momentos críticos que pudimos haber tenido los pudimos ir sorteando.

Joaquín: Yo creo que ayudó y que si no fuéramos hermanos posiblemente no estaríamos juntos trabajando porque no hubiera habido una razón. El tema de ser hermanos y de criarnos de la misma forma, con el mismo origen, y al lado de una familia tan musical.

EL ÉXITO

¿Cómo recuerdan ese primer éxito?

Joaquín: Yo ya venía hacía 10 años cantando con un grupo musical, un grupo de mi colegio; éramos todos hijos de la generación de los Beatles y yo quería triunfar con ese grupo. No tenía en mente ni idea de cantar con mi hermana, que quería ser actriz. La que fue visionaria ahí fue mamá, y yo le decía: "Mamá, si encontramos alguna vez algo distinto para hacer, si sale alguna canción que compongamos que nos divierta, te vamos a hacer caso y haremos algo juntos. Mientras no insistas más". Un día compuse "Olvídame y pega la vuelta" y Lucía vino del colegio y empezó a teatralizarla. Yo le dije, "tú di ´¿quién es?´ y yo voy a decir ´soy yo´, ´¿qué vienes a buscar?´" Empezamos a cantar y ya empezó a poner las caras que hacía en sus ejercicios de improvisación en las clases de teatro y nos empezó a parecer muy divertido.

Y ahí, como un juego, empezamos a darle forma y a los dos años estábamos en el Radio City. Fue una cosa muy mágica porque no había redes sociales, había que ir país por país, pero "Olvídame y pega la vuelta" fue como una explosión, fue como un reguero de pólvora y fue el punto de partida del estilo (de Pimpinela).

VIGENTES

Así como "Olvídate y pega la vuelta" le dio la vuelta al mundo en su momento, recientemente volvieron a ser tendencia con "Traición". ¿Cómo logra un dúo o grupo mantenerse vigente a lo largo de tanto tiempo, a través de tantos cambios en la sociedad, en los gustos populares y la industria de la música?

Joaquín: Nosotros nunca quisimos ser una moda, siempre proyectamos inconscientemente supongo, sin darnos cuenta, una carrera no de 100 metros sino de fondo. Entonces fuimos siempre haciendo un camino paralelo a las modas.

| Joaquín y Lucía Galán tienen mucho aún para dar en el escenario.