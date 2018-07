Celebran cien funciones

Ciudad de México

Los conductores de la emi­sión matutina de Imagen Televisión, Sale el Sol, Pau­lina Mercado y Mauricio Bar­celata, fueron los invitados de honor en la develación de pla­ca por cien mil espectadores y cien representaciones del musical Les Misérables en el Teatro Telcel.

Durante la función de gala de la producción mexicana , los conduc­tores felicitaron a la compañía por el conmovedor e impac­tante trabajo que realizan en el escenario.

"Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes, pero sobre todo estoy suma­mente conmovido de que el teatro en México sigue tenien­do el mejor nivel que en cual­quier lugar del mundo", dijo Barcelata.

AGRADECEN

"Gracias por recordarnos que el teatro sigue siendo y será este arte efímero, pero que si está bien hecho, algo pasa y se queda por el resto de nuestros días en el corazón. Muchas gracias a todos", des­tacó al finalizar la función.

Paulina Mercado, quien vio el musical en otras partes del mundo, detalló que esta versión la dejó gratamente sorprendida.

"Estoy súper impresiona­da. Por eso es la obra de las obras y por eso ha estado 31 años consecutivos y por 44 países".

Sé que millones de perso­nas que la han visto han tenido demasia­dos sentimientos y emociones al ver­la, pero yo me que­do con muchísimo orgullo de ver todo lo que han hecho en mi adorado país, México. Se los agra­dezco y de verdad felicida­des", destacó Mercado.

Durante la develación también estuvo presente la conductora Natalia Téllez.

Como desde el inicio de su temporada, el público aplaudió de pie, y soltó algu­na lágrima, por la pasión de la compañía multicultural que representa la historia de Víctor Hugo, en el Teatro Telcel de la Ciudad de México.

El productor Federico González Compeán en esta ocasión estuvo acompañado sólo por su socia Julie­ta González, sin Morris Gilbert, pues fue operado de la espalda y se encuentra en recuperación.

QUIEREN AL BORICUA

González Compeán reveló que están en busca de Ricky Martin para que realice fun­ciones especiales de esta ver­sión de Les Misérables.

"He soñado con la idea de que venga Ricky Martin, quien hizo Les Misérables en Nueva York. Me encantaría que vi­niera, pero aún no hay nadie confirmado como invitado".

Un Jaime Camil, Ernes­to D´Alessio, pero creo que aguantaremos lo que resta del año sin invitados y veremos", concluyó.