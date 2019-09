Celebran 80 aniversario de la fundación del PAN

Cd. Victoria, Tam.- Este sábado alrededor de 20 mil personas de prácticamente todo el estado acudieron al polyforum ´Dr. Rodolfo Torre Cantú´ en esta capital desde donde se celebró el 80 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional; fue el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien presidió el festejo principal, dedicándolo en gran parte al anterior régimen encabezado por el PRI y al nuevo, a cargo de Morena.

"No puedo olvidar ese régimen que le hizo tanto daño a México y que le hizo tanto daño a Tamaulipas, un régimen que no fue capaz de sacar adelante a nuestro estado, que llegó al grado de saquear a Tamaulipas, de endeudar el futuro de generaciones enteras y peor aún, un régimen que fue capaz de entregar lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es la libertad, cuando pactó con delincuentes".

El mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos; el dirigente estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar; el diputado local electo y próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gerardo Peña Flores; y el senador de la República Ismael García Cabeza de Vaca; además de diputados locales electos y en funciones, alcaldes y funcionarios públicos.

"Hay quienes no les gustan las comparaciones, yo les digo que nos comparen porque las luchas que hemos ganado han sido ganándonos la confianza del pueblo, nunca dividiéndolo; las luchas que hemos ganado son generando esperanza para las familias de México, no generando odios ni rencores como lo han hecho ahora. Hemos ganado nuestras batallas y nuestras luchas defendiendo la democracia, nuestras libertades y la propiedad privada no dando dádivas como hacen ahora".