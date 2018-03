Celebra Trump inicio en trabajos de muro fronterizo

Cd. de México.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, presumió como el inicio del muro fronterizo el levantamiento de vallas en la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, las fotografías que compartió en Twitter muestran el inicio de trabajos para levantar y reforzar vallas en la frontera con México no relacionadas con los prototipos de encargó.

"¡Gran reunión esta tarde sobre el inicio del MURO fronterizo!", escribió el Mandatario, aunque las bardas levantadas no corresponden con las muestras que el propio Presidente visitó el pasado 13 de marzo en San Diego.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH