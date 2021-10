Celebra sus XV en asilo con abuelitos

Y así fue, ese día especial fua a visitar a los abuelitos, llevándoles comida y mucha alegría. A Ariatna le encanta visitarlos, ella dice que los ha adoptado en su corazón para darles cariño, no pude evitar que le salgan algunas lagrimas al sentirlos solos y tristes, comenta que, si los hijos fuéramos más amorosos y misericordiosos con nuestros padres, los asilos no existirían, pero sabe que, en este lugar, son muy bien atendidos.

El día de la celebración de los quince de Ariatna Alely, hizo su entrada triunfal al Asilo Hogar Mater Dei, con su esponjoso vestido celeste de gala, una corona de plata que adornaba su cabeza y una enorme sonrisa de felicidad al verse compartir su gran día con los abuelitos, mientras ellos emocionados le aplaudían.

La hora del vals no se hizo esperar y los abuelitos llenos de emoción lo bailaron con ella, después todos en la mesa compartieron el pan y la sal. "Estos momentos de alegría, no los voy a olvidar, me siento muy contenta de poder celebrar mis quince en este lugar, con todos ellos", dijo la Quinceañera e invitó a toda la población a brindar apoyo a los asilos ya sea llevando despensas, comida, un grupo musical o simplemente visitándolos para llevarles un poco de alegría... muchos, solo esperan la visita de alguien con quien poder platicar.