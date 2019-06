Celebra su éxito

Ciudad de México





La cantante Jennifer Lopez celebró el 20 aniversario de su disco On the 6, con el que debutó con temas exitosos como “Waiting for tonight” y “If you had my love”.

En un video subido a su cuenta @Jlo en Instagram se ve al grupo de bailarines y colaboradores de la cantante neoyorquina cantando, mientras le presentan un pastel cuadrado y adornado con la carátula del álbum publicado en 1999.

Entre globos, velas y bengalas la también actriz, bailarina y empresaria escuchó las palabras de uno de los asistentes que afirmó “tu equipo te ama” y subrayó lo increíble que es trabajar con la artista, a lo que Lopez contestó mientras señalaba su imagen: “esta chica decía ‘quiero amor’ y debería saber que eso siempre está dentro de ella”.

NUNCA TUVO DUDAS

La llamada “Diva del Bronx” también se comunicó con sus fanáticos por medio de su cuenta en Instagram, donde mostró un video de sus primeros clips y breves bloques de una entrevista que le hicieron entonces.

Junto al video escribió un mensaje en el que expresó su asombro ante el paso del tiempo y aseveró que nunca tuvo dudas “de que este es el lugar donde se supone debía estar”.

La chica en ese video era “tan segura y confiada, tal vez un poco obvia e incluso ignorante a todo lo que tenía por delante”, pero siempre “trato de aferrarme a ella” pese a los altibajos.

Me alegro de haber podido aferrarme siempre a esa soñadora, (a) la niña pequeña con las infinitas posibilidades. Aún creo que ¡¡CUALQUIER COSA ES POSIBLE!! ¡Feliz 20 aniversario!”.

López, nacida el 24 de julio de 1970 en Nueva York y quien ha actuado en cintas como The cell, Anaconda, Blood and wine y Monster in law, festejará con el tour “It´s my party” tanto sus dos décadas de debut en el mundo discográfico, como sus próximos 50 años.

Agradecida

Agradeció igualmente a sus 58 millones de seguidores en esa red social su amor y apoyo en estas dos décadas, subrayó que no podría haber llegado a donde ahora está sin ese apoyo y les adelantó: “¡Nos vemos en la gira! ¡Celebraremos muchas cosas!”