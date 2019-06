Celebra sobre el escenario

Ciudad de México

Carlos Rivera celebró su décima presentación en el Auditorio Nacional con un reconocimiento que le entregó su disquera, haciéndolo derramar lágrimas por la sorpresa y como todo un guerrero se entregó completamente a un público, que mostró su devoción al cantante.

Como una sorpresa orquestada por su sello discográfico, cuando Carlos terminó de cantar "Que lo nuestro se quede nuestro", el concierto fue interrumpido por Roberto López, presidente de Sony México, para hacerle entrega de un reconocimiento por los 15 años de trayectoria artística del cantante.

ENORME SU ÉXITO

"Carlos felicidades por este décimo Auditorio Nacional, por todos los que vendrán, que serán muchos más, porque no sólo estás teniendo un éxito enorme en cada rincón de México, sino que también estás llegando a los escenarios más importantes de toda América y de España, y por eso como sorpresa te entregamos este reconocimiento celebrando tu décimo quinto aniversario de tu carrera", dijo el ejecutivo.

"Carlos eres todo un orgullo de México para el mundo, gracias", reafirmó López cuando a la par de su reconocimiento, le entregó también varios discos de oro y múltiples platinos, como el doble platino de "¿Cómo pagarte?" y el triple platino de "Que lo nuestro se quede nuestro".

Sin poder evitar derramar lágrimas, el cantante con un nudo en la garganta agradeció a su público por todo, y mientras lo hacía, fue interrumpido en varias ocasiones por 10 mil voces que coreaban su nombre "Carlos, Carlos, Carlos", le decía haciéndolo vivir un momento inolvidable en su carrera.

AGRADECIDO CON SU PÚBLICO

"Gracias a ustedes, porque nada sería posible, porque ninguna canción no tendría valor si no estuvieran ustedes para escucharla y para cantárselas, han sido diez años muy especiales, gracias a cada uno de ustedes por escuchar mi música, como decía, esto ha dejado de ser mío para ser de ustedes, me honra mucho, me siento privilegiado de que Dios me permita hacerlo, de cantar, que ustedes me reciban con el corazón y ojalá que estos sean quince escasos años para que vengan muchísimos más, gracias", dijo Carlos.

El concierto comenzó aproximadamente a las nueve de la noche, el cantante salió al escenario con su tema "Amo mi locura", haciendo gritar de euforia a todos sus fanáticos presentes, continuó con "Serás", "Voy a amarte", "Te esperaba" y "Sígueme".

El espectáculo estaba ambientado con una escenografía que aparentaba una trinchera en una zona de guerra, lo que hizo que los músicos estuvieran colocados en diferentes posiciones, además contaba con la participación de bailarines que en ocasiones ofrecían un espectáculo de danza, mientras que Carlos cantaba, haciendo que el show visual fuera ovacionado por todos los presentes.

HASTA LAS LÁGRIMAS

Después de cantar "Recuérdame", el cantante recordó a su abuela que ya falleció y con mucha nostalgia le dedicó el tema "La luna del cielo", el momento conmovió a muchos de sus admiradores, quienes derramaron lágrimas al ver a su ídolo que trataba de contener el llanto.

Después de algunos cambios de vestuario, el cantante continuó con temas como "Te amo hoy", "Sería más fácil", "Volveré", "Grito de guerra", "Lo digo", "Bendita tu vida", haciendo gritar de emoción a todos su fanáticos, que trataban de cantar todos los temas, especialmente cuando Carlos les cedía el micrófono.

EUFORIA TOTAL

La euforia que provocaba el originario de Tlaxcala era tan intensa, que hubo hasta dos propuestas de matrimonio en el recinto, mientras que Carlos cantaba, la cámara enfocaba a las parejas para que se dieran un beso y ese momento lo aprovecharon dos parejas para jurar amor por el resto de su vida.

Tras una noche en donde el cantante ofreció un show que duró más de dos horas, en donde interpretó todos sus éxitos de su carrera, cerró su presentación con "Me muero", "¿Cómo pagarte? y "Regrésame mi corazón".