Celebra nuevos tiempos de Lara Croft

Para Alicia Vikander, la nueva Lara Croft, es maravilloso saber que los tiempos están cambiando.

Mientras crecía en Suecia “eran los hombres los que encabezaban las películas de acción y los videojuegos”, dijo la actriz ganadora de un Oscar recientemente en la Ciudad de México, donde se encontraba para promocionar el estreno de “Tomb Raider”.

“La gente está escuchando y creo que hay una sed real”, señaló. “Es maravilloso saber que hay historias que vienen de grupos minoritarios y de mujeres que tienen la oportunidad de decir algo y que la gente escucha cuando hablas. Creo que habrá muchas más historias interesantes que serán contadas, será un momento muy renovador porque la gente tiene sed de estas historias”.

LARGA RELACIÓN

La relación de Vikander, de 29 años, con Croft es larga.

De niña le sorprendió encontrar un personaje femenino en los videojuegos con los que se divertía, y al paso de los años vio las películas de 2001 y 2003 con Angelina Jolie interpretando a Croft. Pero cuando llegó el momento y le plantearon a ella la idea de hacer la nueva cinta de “Tomb Raider”, confiesa que lo tuvo que pensar antes de decir que sí.

“La única razón por la que me subí a bordo de esta película fue porque sería algo diferente, un ángulo nuevo del personaje. No me interesa rehacer algo que ya se hizo”, dijo. “Quizá Angelina sintió lo mismo, porque este es un personaje que tiene una enorme cantidad de fans, gigante”.

LOS ORÍGENES

La cinta muestra los orígenes de Croft, una joven intrépida que pierde contacto con su padre millonario cuando él sale en busca de una misteriosa pista en una isla asiática. Previo a la construcción de su personaje, Vikander observó el trabajo de Jolie, pero también el de Jennifer Lawrence en “Los Juegos del Hambre”.

“Me alegra haber visto ‘Los Juegos del Hambre’. No solo está encabezada por una mujer en un personaje de acción, sino que ha demostrado ser un éxito comercial”, apuntó la actriz, para quien “Atomic Blonde”, “Mad Max” y “Wonder Woman” son otras películas que reflejan el cambio de enfoque en el género de acción hacia las protagonistas femeninas.

“Por fin tenemos algunas películas que las niñas pueden ver mientras crecen y tener como ejemplo”, expresó.

En “Tomb Raider” vemos a Vikander boxear, recorrer Londres a toda velocidad en bicicleta y finalmente sobrevivir en una isla selvática donde un grupo de traficantes busca los restos de una diosa japonesa fatal. Para la actriz era necesario representar ella misma las actividades físicas de su personaje para que fuera creíble su capacidad para sobrevivir al peligro constante.

“Me parecía interesante presentar este aspecto humano del personaje y que fuera una mujer con la que el público se pudiera identificar”, dijo. “Verla convertirse en esta heroína de acción, pero también atestiguar toda su travesía para lograrlo”.

SUS INICIOS COMO ACTRIZ

Vikander, hija de la actriz sueca Maria Fahl Vikander, comenzó a hacer películas cuando tenía 21 años, luego de estudiar ballet y de cuatro intentos por entrar a la escuela de actuación. Pensó que tendría que estudiar una carrera universitaria cuando surgió la oportunidad de actuar en un filme sueco y así comenzó su trabajo como actriz.

“Mi escuela ha sido la gente con la que he trabajado y los proyectos en los que he estado”, dijo sin vacilar.

Es un enfoque que le ha funcionado, pues no ha dejado de trabajar. Ha aparecido en películas como “Ex Machina”, “Jason Bourne” y “Anna Karenina” y en el 2016 conquistó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de Gerda en la multipremiada “The Danish Girl” (“La chica danesa”).

DIFERENTE

“Esta película (‘Tomb Raider’) no es diferente de una pequeña película independiente. Trato de dar mi mayor aporte e involucrarme emocionalmente lo más posible, trato de darle sustento a cada escena en todos los géneros que hago”, dijo Vikander. “Me gusta preparar mis papeles desde un punto de vista muy físico. Incluso en ‘Ex Machina’ traté de encontrar ese aspecto físico y lo mismo con Gerda en ‘Danish Girl’ y con este papel (Lara) fue una manera increíble de salirme de mí”.

Para los jóvenes como Lara, quien al buscar su propio destino se niega a cobrar la herencia que le dejó su padre y en cambio prefiere arreglárselas sola con lo poco que tiene, Vikander tuvo un consejo: no se queden en casa.

"Encontrarán gente y experiencias que los guiarán de una manera muy natural, lo que me gusta de Lara es que es lindo que sea lo suficientemente testaruda como para no tomar el camino fácil y tener toda la riqueza del mundo”.