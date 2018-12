Celebra nueva nominación al Grammy

Ciudad de México

La intérprete Aída Cuevas aseguró que celebra "a punto del infarto" su nominación al Grammy 2019 por su disco "Totalmente Juan Gabriel Vol. II", en la categoría a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

En entrevista aseguró que ella estaba dormida cuando su hija la despertó de manera intempestiva para darle la noticia.

"'Me va a dar un infarto, no me despiertes de esa manera, suéltame la noticia poco a poco', le comenté y después celebré verdaderamente emocionada, porque la historia se repite. Así cerré 2017 y en 2018 me voy ganando el Grammy americano; hoy vuelvo a sentir latir mi corazón de manera intensa.

GRAN BENDICIÓN

"Todo esto es una gran bendición, la categoría en la que estoy es como la del año pasado, un Mix de texano, regional banda, ranchero y norteño y que gane el mejor, porque para mí estar nominada es un aliciente a mi carrera".

Puntualizó que es un estímulo a su esfuerzo, a su lucha en pro de la música tradicional mexicana, a su lealtad al mariachi y a su carrera en la que ha grabado 39 discos. "Es una muestra de que aún podemos conservar la categoría en los Grammy Latino, porque aún está latente su posible salida de esa entrega, así que sigamos luchando para sacar adelante a nuestro amado género vernáculo".

SERÁ OTRA VEZ ABUELA

Compartió que además de saber que está postulada, su hijo, quien es productor, también le informó que la va a hacer de nuevo abuela.

Aída indicó que lo anterior la obliga a agradecer con más fervor a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre próximo, cuando participe en "Las mañanitas" organizadas por TV Azteca en la Basílica de Guadalupe.

"Después de eso descansaré un mes, porque llegué agotada de la gira por Estados Unidos, donde nos fue de maravilla con llenos totales en todos los foros que cantamos, gracias a los fans por su apoyo, y a ellos y a mi música dedico esta nominación".

La 61 edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el 10 de febrero próximo en el Staples Center de Los Ángeles, California, Estados Unidos.