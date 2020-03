Celebra López Obrador el ejemplo de B. Juárez

Oaxaca, Oax.

En el 214 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, en Guelatao, Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirá el ejemplo y enseñanzas del exMandatario para enfrentar adversidades.

"Por eso hoy aquí en Guelatao recuerdo con respeto, con admiración al Presidente Juárez y vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades", aseguró.

"Lo que él demostró es algo único, extraordinario, no hay comparación, porque sufrió mucho él y su familia y siempre puso por delante el interés del pueblo, el interés de nuestra Patria, por eso lo recordamos siempre".

López Obrador recalcó su determinación por continuar con el ejemplo de Gobierno de Juárez.

"Me da mucho gusto venir a cargar energías a Guelatao, venir a Guelatao a fortalecer mi espíritu, mis convicciones para seguir el ejemplo del Presidente Juárez, no olvidar nunca el por qué de nuestra función como servidores públicos. Cómo estamos obligados siempre a defender al pueblo y a defender a nuestra patria".

Durante su discurso también recordó la vida y obra de Benito Juárez, así como acontecimientos históricos en los que destacó su participación.

Previo al discurso de Obrador, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, celebró también el temple político que demostró Juárez.

"Juárez que logró aguantar la embestida de la reacción y mantuvo el emblema de la República, por eso en estos tiempos en que enfrentamos la enfermedad es elemental entender que la mexicanidad también significa unidad", aseguró.

Murat indicó que, durante la pandemia de Covid-19 que atraviesa el País, buscan la unidad y el beneficio de todo el pueblo.

"Aquí no le apostamos a la división, aquí no sacamos raja política de la contingencias, aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos, que es la salud", indicó.

"Por eso desde aquí a aquellos que apuestan a que la enfermedad se convierta en emergencia, zozobra o muerte les recordarla aquello que Juárez le recordó a Maximiliano: hay una cosa que escapa a la perversidad, que es el fallo de la historia. Por eso hoy nos unimos al líder que quieren que le vaya bien a México".

El Presidente López Obrador anunció también la creación de un fondo manejado por las autoridades de Guelatao para el desarrollo y bienestar del pueblo, como respuesta a una petición del Edil Miguel Angel Martínez Santiago.

"Por qué hacemos esto, por muchas razones, no solo es un acto de justicia o algo que se haga porque esta tierra vio nacer al mejor Presidente de México, no solo por tratarse de Oaxaca, es porque aquí hay una organización ejemplar, nos están viendo y nos escuchan en otras partes, aquí hay democracia comunitaria", comentó.