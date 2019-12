Celebra Lacalle Pou con miles su victoria electoral

Montevideo, Uruguay.

Ante miles de simpatizantes el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, celebró ayer su triunfo electoral en segunda vuelta, luego de que los resultados finales confirmaron su victoria con 48.8 por ciento del total de votos contra el 47.3 obtenido por Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA).

Los festejos de Lacalle, candidato del Partido Nacional (PN), estaban programados para el viernes pero el clima lo impidió, por lo que este sábado militantes y simpatizantes de los partidos de la llamada "alianza multicolor" se lanzaron a la rambla de Montevideo para vitorar a los vencedores, reseñó el diario El País.

"El 24 de noviembre por primera vez en la historia del país cinco partidos políticos entendieron el mensaje de la mayoría de la ciudadanía, después de años de tradiciones, de historias distintas, de encuentros y de desencuentros, primó la sabiduría, primó la humildad y ese sentido enorme de que teníamos que escuchar un clamor popular", dijo Lacalle Pou.

"La democracia nuestra se hace desde abajo, con la imagen más linda que vi en la campaña, sobre todo jóvenes de todos los partidos políticos cantando el himno juntos, eso no pasa en otros partidos del mundo".

"No entendemos la política desde el odio y desde el miedo, desde el agravio y desde el insulto, y créanme que no me siento que tenga menos coraje que aquellos que insultan y agreden, a mi me gusta el coraje silencioso", aseguró.

El triunfo de Lacalle Pou pone fin a las administraciones del izquierdista Frente Amplio, que gobernó los últimos 15 años del brazo del exjefe guerrillero tupamaro José (Pepe) Mujica y el médico Tabaré Vázquez, este último entregará el mando presidencial del país el 1 de marzo de 2020.

"Este proceso que está empezando a partir del 1 de marzo no puede ser, cambiar una mitad del país por la otra, tenemos que unir a la sociedad", dijo Lacalle Pou a la multitud que los vitoreaba con la frase de ¡presidente!, ¡presidente!.

"Después de tantos años de bonanza no estamos en la situación económica que deberíamos estar. El pueblo ya hizo el esfuerzo, ahora le toca a los gobernantes", afirmó.

Al referirse a la política diplomática exterior que impulsará su gobierno Lacallo sostuvo: "Necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos, no importa el partido, no importa la ideología".

En las relaciones exteriores, dijo, "no los vamos a hacer sentir vergüenza. A los dictadores les vamos a decir dictadores, no le vamos a buscar la vuelta", reportó El País.

"Ya tuvimos la oportunidad de festejar, de agradecerles de corazón a todos y cada uno de ustedes", aseveró, a lo que los militantes respondieron: "El pueblo unido jamás será vencido".