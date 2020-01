Celebra la diversidad

Monterrey, N.L.

Con la bandera de "no a la discriminación" y "sí a la diversidad", Moderatto aseguró que fusionarse con otros géneros les ha traído fuertes críticas del público y hasta de otros rockeros, como sucedió cuando grabaron con Belinda.

"Nos dejaron de hablar muchos de nuestros amigos... (pero) para nosotros el rock and roll, lo que hemos visto en biografías y docus, los grupos más padres de rock y punk son los que han roto el esquema", declaró Brian Amadeus.

Es precisamente esta apertura lo que ha hecho que la banda permanezca en el gusto del público a casi dos décadas de haber saltado a la escena musical.





NADIE LES DICE EL CAMINO

"Pareciera que si eres un músico de rock tienes que tener como un guion de lo que no lo es, como el no venderme, no relacionarme con marcas, no hacer concesiones, no dar entrevistas", añadió el líder de la banda.

Moderatto, que se presentó ayer por vez primera en el Showcenter Complex, aseguró que rompe con todo esquema.

"Es delicado lo que estoy diciendo, pero le estamos siendo fieles a que si queremos hacer una canción de urbano, la hacemos; igual y no les va a encantar a todos...

"No les encantó que hiciéramos una canción con Belinda a los fans que teníamos en esa época, pero hubo nuevos fans a los que les gustó (´Muriendo Lento´)", agregó.

Pero, en esta banda, no hay una preocupación constante por no decepcionar a sus fans, indicaron.

"Nunca hemos discriminado a nadie por género. Esta banda se trata siempre de celebrar la diversidad", agregó Brian.





GRAN APERTURA

Esta apertura les enseñó todo lo que estaban perdiendo cuando eran integrantes de otras bandas.

"Pudimos observar la limitación que estábamos teniendo como músicos y como personas, nos estábamos perdiendo de todo un mundo que hay", indicó el cantante.

Los músicos hicieron mención que el sueño que tuvieron cuando niños se hizo realidad con esta banda.

"Nunca nos imaginamos hace 18 años llegar hasta acá, aunque una banda es una montaña rusa de emociones. Un día estás de moda, todo mundo quiere ser tu amigo, tu compañía de discos te ama, vendes millones de copias y al otro, ya no, van cambiando las cosas, pero se queda una base de fans", señaló el intérprete.

Moderatto aclaró que no son un grupo de moda.

"No somos un grupo urbano o de reguetón que está de moda y que tienes que verlo, porque si no te vas a perder el top five de alguna cosa.