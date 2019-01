Celebra Javier Corral mando civil en Guardia

Chihuahua, México.- El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, celebró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador esté dispuesto a replantear el diseño de Guardia Nacional para que tenga un mando civil y se respete la soberanía de estados y municipios.

Consideró que es una primera y muy importante rectificación por la apertura y capacidad de escuchar a quienes plantearon el dictamen, ya que uno de sus principales errores era precisamente el mando militar.

"Lo que también hay que celebrar, lo digo sinceramente, es la reacción que han tenido tanto el General Secretario de la Defensa, como el Almirante Secretario de la Marina", declaró este viernes a medios en la Ciudad de Chihuahua.

"Me parece que la muestra de institucionalidad y de disposición a colaborar en un esquema así, nos alivia a todos y realmente manda un mensaje muy esperanzador, toda vez que lo que siempre estuvo detrás de la interpretación de este dictamen es que los militares no se sumarían, o no querían sumarse, a un diseño dirigido por un civil".

Expresó que ahora sí se está configurando un modelo como el de España, Chile e Italia.

"Aunque, hay que decir, que en aquellos países coexisten cuerpos policiacos o gendarmerías de formación e instrucción militar con policías nacionales", precisó.

Corral calificó de interesantes las expresiones del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al señalar que van a respetar la soberanía de los estados y de los municipios.

"Es muy importante, efectivamente delimitar que una vez que se cumpla la meta de reclutamiento de la Guardia Nacional, las fuerzas militares vuelvan a sus funciones naturales; o que quienes quieran quedarse en la Guardia Nacional desde el ámbito militar, pues ya pasen a formar parte del orden civil", explicó.

Con ello, expuso, se eliminan en los artículos transitorios varias de las disposiciones que se consideraba vulneran la autonomía y soberanía de los estados.

El Gobernador resaltó la importancia de que sí se pueda modificar ese dictamen y se hagan esas correcciones porque es un tema que requiere a todos.

"Este es el reto que tiene el Estado mexicano y la sociedad mexicana. De ahí la importancia de generar y de construir la mejor estrategia constitucional y legal para enfrentar a la delincuencia, porque esos son los enemigos comunes de todos los órdenes de Gobierno y de todos los poderes del Estado", aseveró.