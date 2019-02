Celebra INAH sus 80 años entre demandas salariales

Ciudad de México.

"Hay mucho que festejar pero también algo que lamentar, porque hoy como nunca se pone en peligro esa tarea que por ley corresponde llevar a cabo a la institución, ante la falta de presupuestos adecuados y seguridad social que ofrezcan un salario decoroso", dijo el arqueólogo Eduardo Matos Moctuzema, durante el inicio de actividades conmemorativas por los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El arqueólogo emérito del INAH detalló que se debe festejar al Instituto porque a lo largo de ocho décadas ha continuado con su labor inicial: investigar, conservar, difusión y formación de nuevos cuadros de investigadores en la Escuela Nacional de Antropología y en la de Restauración, Conservación y Museografía.

Matos Moctezuma hizo un recorrido por las diferentes personalidades que han sido piedra angular del INAH, como los arqueólogos Alberto Ruz, Alfonso Caso o Román Piña Chan, y las antropólogas Mercedes Olivera y Margarita Nolasco, por mencionar algunos, quienes colaboraron en la conformación del Instituto y la creación de otras dependencias como el Museo Nacional de Antropología.

En presencia de funcionarios como Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, y Diego Prieto, director del INAH, Eduardo Matos comentó que la institución cumplía 80 años, tiempo en el que había logrado velar por el patrimonio cultural de México; sin embargo, actualmente impera la incertidumbre de lo que le depara a la investigación y protección de los bienes, pues "hay muchas señales" que no son portadoras de buenas noticias.

"Hay peligro de que no se renueven contratos ni que haya aumento de sueldos, por el contrario, en diversos organismos relacionados con la cultura y en en otros ajenos a ella, hay protestas por despidos. De concretarse estos hechos, afectarían proyectos de investigación que deberán detener su marcha, (por lo que) solicito respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del INAH que hagan ver a las dependencias necesarias qué significa el INAH para el país, que no se reduzca el presupuesto con la grave afectación que ello conlleva, no sólo es causa de desempleo, sino que se trata de un personal que ha mostrado su capacidad para la preservación del patrimonio tangible e intangible, de lo contrario, la formación y experiencia que obtuvieron durante años se perderá", dijo Matos Moctezuma.

El discurso de Eduardo Matos Moctezuma en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, también fue escuchado y aplaudido por trabajadores, docentes y alumnos del INAH, quienes portaban carteles en los que se podían leer los hashtags con los que han dado seguimiento a sus demandas: "#SomosTemploMayor" "#SomosINAH" y "#ContratoDigno".

Diego Prieto, director del INAH, reconoció que labores como la restauración en muebles e inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se realizan a marchas forzadas, pues "no existe proporción entre el aumento de las responsabilidades con los siempre limitados presupuestos, pero sobre todo, con los escasos recursos humanos que tenemos, pues en los últimos 30 años no se han creado plazas de base, inclusive, en los tres lustros pasados, se perdieron más de 850 plazas, en tanto que el personal de mandos medios adscrito al servicio profesional de carrera tampoco ha aumentado".

El funcionario agregó que el principal reto para el INAH radica en dar certeza laboral, mejorar las condiciones, seguridad y claridad en sus puestos de trabajo, aunque envió un mensaje a los trabajadores de base, quienes, señaló, tienen el "compromiso indeclinable" de cumplir con sus tareas y "honrar el recurso público" que recibe de la sociedad.

Al respecto la secretaria de Cultura comentó que ya han tenido reuniones con la Secretaría de Hacienda para resarcir el problema de los trabajadores, mientras que desde la dependencia que dirige, han decidido destinar recursos: "El dignificar el trabajo de quienes hacen posible esta institución es una obligación y compromiso de la Secretaría de Cultura, vamos a fortalecerlo por varios medios. Estamos en un plan de austeridad y muchos de los ahorros que se están haciendo en el sector central he pedido a mi jefe de la Unidad Administrativa que se destinen al INAH para fortalecer los retos que tiene en este momento".

Frausto agregó que en próximos días dará a conocer a cuánto ascienden los ahorros de la Secretaría de Cultura.

Tras la ceremonia, los funcionarios, acompañados por Gloria Artís, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, inauguraron la Sala de Sitio, ubicada a un costado del vestíbulo y que cuenta con dos ventanas arqueológicas, que muestran los vestigios investigados por la arqueóloga Elsa Hernández Pons entre 2003 y 2011.