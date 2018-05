Celebra la fuerza ´Star Wars´

Los Ángeles, California

El 4 de mayo es la fecha elegida por los fans de Star Wars para celebrar en todo el mundo la saga, un fes-tejo al que se ha unido el par-que Disneyland (Anaheim, California) con dos noches dedicadas por completo a ese universo galáctico.

Esta celebración nace de un juego de palabras con la frase May the Force Be With You (que la fuerza te acompañe), una de las más célebres de la franquicia.

SALEN A LAS CALLES

Para celebrar, faná-ticos de distintas ciuda-des del mundo salieron a las calles caracteriza-dos como sus personajes favoritos de la saga creada por George Lucas.

Sin importar el horario o las inclemencias del tiem­po, lo importante era hacer un homenaje a Star Wars.

En embarcaderos de Ir­landa, calles de Asía, en Nueva York y en Los Ángeles aparecieron los personajes.

La denominada Star Wars Nite, en Los Ángeles, tuvo lu­gar la pasada noche, pero los aficionados que se quedaron sin entradas podrán repetir el próximo miércoles para dis­frutar de las instalaciones, re­convertidas para la ocasión en un parque temático completa­mente dedicado a los persona­jes de la franquicia.

Entre las actividades figu-ran una marcha con las tropas de la Primera Orden (la orga-nización militar liderada por el malvado líder supremo Snoke), apariciones especiales de nue-vos personajes de la saga como Rey o Captain Phasma, y un concurso que buscará el mejor disfraz entre los asistentes.

Además, habrá un menú de co­midas y bebidas creado específica­mente para la oca­sión con guiños a la franquicia.

También, la red social Twitter se ha querido sumar a los festejos creando una serie de ilustraciones con los ros­tros de personajes del filme como Han Solo, Qira, Lando o Chewbacca.