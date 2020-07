Celebra entre amigos

Con la pequeña ayuda de sus amigos, como dice el conocido éxito de The Beatles, Ringo Starr se convirtió ayer en el maestro de ceremonias del festejo por sus 80 años.

A las 19:00 horas comenzó la emisión, por YouTube, del "Ringo Starr´s Big Birthday Show!", que registró picos de más de 135 mil espectadores en tiempo real y cuyo objetivo, además de homenajear al carismático baterista británico, fue crear conciencia y donar a causas como Black Lives Matter Global Network, David Lynch Foundation, MusiCares y Water Aid.

"Amor y paz para todos", saludó el maestro de ceremonias en su cuarto de ensayos casero, con saco blanco, sus infaltables gafas de sol y un cubrebocas.

De inmediato se sucedieron las felicitaciones grabadas a cargo de numerosas celebridades, como David Lynch, Bob Geldof, Colin Hay, Ron Howard, Jaden Smith, Roy Orbison Jr., Giles Martin y Peter Frampton.

Sheila E., amiga e integrante de la All-Starr Band, brilló con una enérgica versión de "Come Together", y tanto ella como Ringo, cada uno en su estudio, tocaron la batería.

Sheryl Crow recreó una elaborada y lograda "All You Need Is Love", pues implementó voz y coros por su cuenta.

También presentó números musicales de archivo, como uno de Gary Clark Jr. y otro de su viejo camarada Paul McCartney en "Helter Skelter", de la gira por EU en 2019.

Ben Harper y Dave Grohl se combinaron para entregar "Down and Out", de la etapa postBeatle del anfitrión.

Ringo reveló que los dos mejores órganos de su cuerpo son sus pulmones y compartió con los fans, desde su casa, un pequeño pastel de cumpleaños.