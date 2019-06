Celebra en Los Cabos

Ciudad de México

El pasado 13 de junio la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, cumplió 30 años de edad y la mejor manera de festejarlo fue irse de vacaciones a un spa de Los Cabos.

Y no es que sea fuera de serie, lo que resalta es que el hotel en que se hospedó cuesta entre 350 y 617 dólares por noche, algo así como entre siete mil y 12 mil 340 pesos por noche, y no es que digamos que no los vale, al contrario.

Salas viajó a Baja California Sur para relajarse y disfrutar junto a sus seres queridos y aunque hace unos días había hablado de la depresión que sufre cada que se acerca su cumpleaños, parece que al final la blogger e influencer en asuntos de moda se la ha pasado muy bien.

"Unos días antes de que cumpla años me da como crisis, no me gusta cumplir años, pero ni modo, ya luego se me pasa", dijo.