Celebra cumpleaños

Arropado por familiares, entrañables amigos, con buen sentido del humor y sobre todo con salud, uno de los actores más longevos del medio artístico mexicano, Ignacio López Tarso, celebró ayer sus 95 años de vida.

"Contó algo muy chistoso al momento del pastel porque dijo: ´Voy a apagar mis 14 velitas´, sumó 9 más 5...Ese sentido del humor, ese buen ánimo lo conserva", dijo Juan Ignacio Aranda, hijo del actor.

BIEN ACOMPAÑADO

A la casa de López Tarso llegaron actrices como María Eugenia Ríos, con quien tiene más de 60 años de amistad, pero también Ana Layevska y Leticia Calderón, con quien hizo una entrañable mancuerna en la telenovela Esmeralda.

A este significativo festejo del primer actor, las personas acudieron con algunos obsequios.

"Llegaron muchas personas con regalos, pero a todos les dijo: ´Yo le pedí a mi secretaria particular que no era necesario que me trajeran un regalo´, pero todos muy lindos, los unen muchos años de amistad.

UNA BENDICIÓN

"Mi padre tiene 72 años como actor y 95 de vida", expresó Aranda.

Para el hijo de López Tarso es una bendición verlo saludable a casi 100 años de vida.

"Físicamente está bien, mentalmente también puede moverse bien, con agilidad, para su edad", comentó Aranda en entrevista telefónica mientras se realizaba la fiesta.

"Llegaron muchos familiares de todas partes del mundo, gente muy querida", compartió.

Ahora, uno de los deseos del actor es regresar al teatro próximamente, reveló su heredero.

"Tiene ganas de regresar. Está físicamente listo otra vez. El plan es que vuelva con Aeroplanos junto a El Loco Valdés", señaló.