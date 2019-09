Celebra con nuevo álbum

Ciudad de México

A punto de cumplir su 45 aniversario, Air Supply lo celebrará con el lanzamiento de su disco "The Lost In Love Experience".

El dúo formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, presentará su nuevo material en su concierto del Auditorio Nacional el próximo 31 de octubre.

"El nuevo disco fue grabado con la Orquesta Filarmónica de Praga y la razón por la que lo hicimos con ellos es porque son una de las orquestas más reconocidas del mundo. Estamos muy contentos con el disco porque es muy representativo del show en vivo que estaremos haciendo", dijo Russell en conferencia de prensa.

ALTRUISTAS

Comprometidos con el amor que comparten en sus canciones, los músicos destinarán todas las ganancias de su show en México para la Organización ORT México, institución dedicada a temas de educación y capacitación.

"Estamos muy conscientes del beneficio social que es trabajar con diferentes organizaciones. Para cualquier artista es un privilegio poder regresar parte de todo lo que recibe. Para nosotros es muy importante poder hacerlo", dijo Hitchcock.

Tras cuatro años de su última presentación en el país, Air Supply revivirá en su concierto clásicos como "All out of Love" y "Making Love out of Nothing at all".