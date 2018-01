Celebra a cineasta mexicano

"Que mi película haya sido producida por él, además de un honor, fue la oportunidad de conocerlo como persona, una de las sorpresas más grandes de él como productor es el respeto que tiene por los directores, sus historias y la visión de cada uno”. Michel Franco, cineasta

Ciudad de México

Para el cineasta mexicano Michel Franco, la calidad del trabajo de Guillermo del Toro está de manifiesto con o sin reconocimientos, pero aun así se enorgullece y celebra el primer Globo de Oro como Mejor Director para su colega, otorgado por “La forma del agua”.

“Es un reconocimiento a una trayectoria especial, creo que no hay en todo el mundo un director como Del Toro, es una inspiración y un ejemplo a seguir y me da mucho gusto que reciba tan merecido premio. Igual el reconocimiento lo tiene desde siempre, cuando hay un director con esa calidad no necesita un premio como confirmación del talento, por eso lo veo más como una celebración”.

LE DEBEN EL OSCAR

Franco considera que desde “El laberinto del fauno” el Oscar debió ser otorgado a Del Toro, pero cree que este 2018 por fin alcanzará tan preciada estatuilla, que sus amigos Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubeski ya tienen.

Sobre la posibilidad de que sucesos como este suban el nivel de exigencia para los directores mexicanos, Michel Franco respondió: “Cuando hay el nivel de compromiso que tenemos los directores que estamos trabajando en México, no es una cuestión de presión, hay un compromiso tácito y lo hacemos con mucho gusto, es una labor de vida”.

El director de “La delgada línea amarilla”, Celso García opinó sobre Del Toro: “Lo que sucedió fue la culminación de 25 años de trabajo, de dedicación, de entrega y es un premio que lo merecía totalmente, no sólo por la película sino por las historias que ha contado de fantasía y llevado a la pantalla.

INVALUABLE APOYO

“Que mi película haya sido producida por él, además de un honor, fue la oportunidad de conocerlo como persona, una de las sorpresas más grandes de él como productor es el respeto que tiene por los directores, sus historias y la visión de cada uno, en todo momento me dijo que estaba para apoyarme y facilitarme las cosas y eso como director de una ópera prima, me parece invaluable. Eso lo pone siempre en el trabajo.

La productora Bertha Navarro también opinó: “Era la más feliz, claro, quería que ganara todo, pero Mejor Director me dio mucha felicidad, digo, ¡hasta la vi! (la ceremonia de premiación) por él, porque nunca lo hago (risas). Se veía muy emocionado y que (las actrices) lloraran habla de cuánto lo quieren”.