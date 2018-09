Celebra CBTIS 47 aniversario

viviana.cervantes@elmanana.com

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N.7 celebró el aniversario número 47 de su fundación a la par del arranque del ciclo escolar 2018-2019.

En el evento se entregaron reconocimientos al personal destacado y se brindó un minuto de aplausos en memoria de los profesores que fallecieron.

El director del plantel Alfredo Jaime Rodríguez Rodríguez indicó en su mensaje de bienvenida que los esfuerzos académicos serán destinados a crear jóvenes con visión a futuro. "Los estudiantes que han pasado por estas aulas han destaco en varios ámbitos, estoy seguro que ustedes también se convertirán en figuras importantes, siéntanse orgullosos de la institución a la que han ingresado".

El plantel que lleva por nombre "José María Morelos y Pavón" fue fundado en 1971 se ubica en la colonia Obrera y como reconocimiento para el personal que ha laborado a lo largo de los años se entregaron reconocimientos.

Al evento asistieron autoridades educativas locales y en representación del gobierno estatal.

Marcos Colín López un ex estudiante del plantel y que ahora cuenta con una Maestría en Educación, Posgrado en Estrategias de Aprendizaje y Epistemología de la Educación fue el encargado de dar un mensaje de motivación a los estudiantes de nuevo ingreso."Hoy yo no sé en que ciudadano te vayas a convertir pero sé que si cumples con los planes académicos vas a tener las herramientas necesarias para terminar con cualquier problema que tú detectes, inseguridad, pobreza, faltas de derechos humanos, no hay límite cuando se trata de planes y de metas propias".

Hubo honores a la bandera, banda de guerra, bailables y antojitos para los asistentes.

Para homenajear a los profesores que fallecieron tras dedicar su vida a la docencia en este plantel se rindió un minuto de aplausos.

RECONOCIERON a personal destacado en diversas áreas del plantel.