Celebra Caridades Católicas gala para recaudar fondos

McAllen, Tx. - Será este jueves que, Caridades Católicas del Valle del Río Grande llevará a cabo su novena Gala Anual para recaudar fondos para los residentes del área y familias inmigrantes.

El evento, el cual se llevará a cabo en un reconocido hotel de la localidad en bajo el tema "Hope is in Bloom Around the World".

Las ganancias de la gala beneficiarán a Catholic Charities del Valle del Río Grande, que brinda asistencia a más de 100 mil residentes del Valle cada año, además de su trabajo con familias de inmigrantes y refugiados en el Centro de Ayuda Humanitaria en McAllen.

Los programas incluye asistencia de emergencia para desempleados y enfermos, ayuda en casos de desastre y recuperación, programas de alimentos y asistencia para familias que enfrentan una crisis de embarazo.

Barry y Jayshree Patel recibirán el Premio Hope 2019, que reconoce a aquellos que sirven a los miembros más vulnerables de la sociedad.

"Cuando la familia Patel escuchó y vio lo que estábamos haciendo en el centro de ayuda humanitaria, se acercaron y se ofrecieron a servir de la mejor manera posible", dijo la hermana Norma Pimentel de las Misioneras de Jesús, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Rio Grande. "Nos han ayudado de varias maneras, especialmente con nuestras galas. El año pasado, nos permitieron usar sus instalaciones sin costo alguno".

"Estamos honrando a la familia Patel porque es importante destacar a las familias de nuestra comunidad que defienden la dignidad de la persona humana, las familias que ofrecen su apoyo y nos dan esperanza. No se abstienen de ayudar en lo que puedan".

La gala incluirá subastas en vivo y en silencio, entretenimiento en vivo, una rifa y mucho más. Patrocinadores de mesa y entradas individuales están disponibles. Se alienta a los asistentes a vestir atuendos internacionales que representan a las familias de todo el mundo.