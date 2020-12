Celebra ´Arañita´ larga trayectoria

Los noveles toreros reciben su alternancia en medio de la plaza bajo las luces y sombras de las grandes figuras que ceden sus espacios a las nuevas promesas, pero en el caso del payaso "Arañita" su debut fue en el escenario, bajo una función circense y con su padre falleciendo después de su actuación.

Sergio Enrique Rodríguez Blanco es conocido desde hace más de medio siglo como el payaso "Arañita" y desde entonces su vida ha transcurrido entre presentaciones infantiles y en los últimos años combinando con una labor social desinteresada, tras haber recorrido muchas partes del país, en donde cosechó múltiples reconocimientos y triunfos en el escenario.

En entrevista para EL MAÑANA refiere que su debut profesional como payaso fue a los dos años de edad el 23 de diciembre de 1963, recibiendo el alternativo de su padre el payaso "Arañita".

Con el paso de los años, asumió la titularidad de su padre que durante un tiempo laboró en el Circo "Atayde", de mayor prestigio en el país, evento celebrado en una función en el Circo "Hermanos Vásquez", en donde su padre se despojó del maquillaje y nariz para transmitírselo a él y con ello relevarlo en el personaje "Arañita".

Sergio Rodríguez refiere haber participado en diversos espectáculos, uno de ellos memorable en el show de los enanitos toreros del recordado profesor Huitrón allá en la Plaza de Toros "Santa Fe" en la colonia La Presa.

ANECDOTARIO

"Yo entré de emergente, pues había una persona que haría el personaje de "E.T" El Extraterrestre, en su ausencia tuve que participar yo y cuando me disfrace, recuerdo que el maestro de ceremonias me presentó y todo el público aplaudiendo esperando que aterrizara la nave, que no había tal", evoca.

Otra anécdota es cuando anunciaron en un espectáculo la presentación del original "Menudo" a mediados de la dedada de los 80´s, de inmediato se formó una polémica en los medios y círculos sociales, ante la presunción de que se presentarían los adolescente interpretes borucas de moda en aquel entonces.

Los localidades se llenaron en la Plaza de Toros y todos ansiosos esperando el momento de la presentación del grupo juvenil y nada...No aparecieron, al centro del redondel se colocó una mesa de cocina con una olla y se sirvió un platillo con "menudo" el típico platillo mexicano, esa era la presentación del original "Menudo".

Durante estos años, el payaso "Arañita" ha dejado las carpas y escenarios de centros de espectáculos para dedicar a una labor social desinteresada y en apoyo a causas de servir a quien lo necesita.

A través de una asociación civil y una organización de ciudadanos han hecho muchas actividades en apoyo a ese propósito.