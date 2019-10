Celebra AMLO pacífica renuncia de petrolero

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la renuncia de Carlos Romero Deschamps al Sindicato Petrolero se haya logrado de manera pacífica y sin violencia, porque los sindicatos son entes de interés público y se debe cuidar a las instituciones.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que si un servidor público tiene cuentas pendientes o denuncias debe enfrentarlas de manera personal y hacerse a un lado para no dañar a la institución.

"Celebro lo que pasó anteayer y que se haya logrado sin violencia, ahora se está logrando este cambio de manera pacífica, Me parece bien que en este caso, porque los sindicatos son entidades de interés público, que se proteja a las instituciones".

Tras 26 años al frente del Sindicato Petrolero Romero Deschamps dejó la dirigencia sindical en medio de un par de investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito.

López Obrador dijo que la salida del político priísta es el inicio de una etapa nueva de cómo se termina el ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero.

No obstante, el mandatario criticó que no es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones y privilegios, muy ricos, porque eso es inmoral.

"¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado?, ¿De dónde sale ese dinero?", cuestionó.

HARáN "QUIEN ES QUIEN" DE EMPRESAS INVOLUCRADAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hará un "quién es quién" de empresas que obtuvieron contratos para la exploración y la producción de petróleo con la reforma energética aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto.

"Quiero poner aquí en pantalla cómo van, quién es quién en la inversión, en la exploración, en la producción de petróleo de las 107 empresas, dónde están, porque también el pueblo de México requiere saber qué hicieron con lo de la Reforma Energética".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente fue cuestionado sobre la opinión de FMI que pide revisar el plan de negocios de Pemex, lo cual el mandatario rechazó, porque el plan es de lo mejor: no hay corrupción y se está administrando con eficiencia.

"¿Saben cuánto han invertido? Cero, porque consideran que no es negocio; entonces, qué tiene que hacer Pemex, si ni los que tienen los contratos están invirtiendo; eso también lo vamos a dar a conocer aquí, que la mayoría de estas empresas están pidiendo prórroga, están pidiendo más plazos".

El mandatario también rechazó aumentar los impuestos como recomienda el organismo internacional.

"Y lo otro que tampoco estoy de acuerdo con el Fondo, con todo respeto, es que no hay que aumentar impuestos, no se deben de aumentar impuestos, no hace falta aumentar impuestos.