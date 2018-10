Celebra AMLO costo de consulta pública

Ciudad de México

Bajo la premisa de que debe respetarse la voluntad ciudadana, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto estará libre de todo sesgo y de todo fraude.

Destacó que el costo del ejercicio, estimado en 1.5 millones de pesos, será cubierto con aportaciones de legisladores de Morena.

"Qué bueno (que sea con dinero de los legisladores), porque no se requieren muchos recursos, no es el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero", mencionó el Presidente electo al ser entrevistado en el Aeropuerto.

"Miren, cuando hay convicciones democráticas se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa, o sea, el fraude electoral no tiene que ver con nosotros, nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos, eso tiene que ver con otros que ya no puedo mencionar".

López Obrador consideró que, antes que una decisión cupular, es mejor que el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) lo decidan 100 mil ciudadanos mexicanos.

Por lo tanto, el Presidente electo reiteró que la consulta, que contiene una pregunta y dos opciones como respuesta, será vinculatoria.

"No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida, ¿qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente?", dijo.

¿Aunque sea minoritaria esta decisión de la población?, se le cuestionó.

"Aún así, no es lo mismo cien mil que uno, ¿o es lo mismo?".

Este lunes el equipo de transición presentó la pregunta de la consulta, la cual será: "Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el País?"

Las dos respuestas que se podrán tachar en la boleta serán: Reacondicionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía o Continuar con la obra en Texcoco y dejar de usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PIDE A LOS PERIODISTAS MODERARSE

En entrevista con medios, López Obrador rechazó las versiones sobre una posible renuncia de César Yáñez a su equipo de colaboradores y negó que busque desaparecer al Ejército.

"Ya también ustedes no me anden preguntando cosas, no me anden cucando, porque en una de esas me salen las cosas, ustedes cuando yo digo una cosa fuerte es porque ustedes me preguntan, o sea, somos corresponsables, entonces vamos a autolimitarnos todos, vamos a autocontrolarnos, a automoderarnos todos, ya, amor y paz", mencionó.

"Porque yo ya no quiero seguir hablando de la mafia del poder, ni de la prensa fifí, ya no quiero hablar pues de otras cosas, o sea hay que pensar en cambiar este régimen, nada más".

Al insistírsele sobre la presunta renuncia de Yáñez, López Obrador señaló que hablará con él.

"Está de vacaciones (Yáñez) cuando regrese vamos a hablar con él", dijo.

Andrés Manuel López Obrador, pidió que se "serenen y tranquilicen" a quienes están nerviosos por los nombramientos que hará de los titulares de la Defensa Nacional y Marina, pues escogerá perfiles que sean leales al pueblo y a la patria, honestos y respetuosos de los derechos humanos.

"Estamos por decidir quién va a estar en estas dos secretarías, por eso hay estas manifestaciones de nerviosismo, no solo en los militares, sino en quienes no quieren un cambio, que haya una transformación, pero la gente votó por una transformación".

"Yo les diría que se serenen y se tranquilicen; vamos a resolver muy bien con respecto a las dos instituciones, con respecto a la Defensa y a la Marina, van a ser militares en las dos, un General de División y un Almirante", dijo el presidente electo antes de abordar un avión para su gira de hoy en Colima.