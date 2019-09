Celebra a las mujeres

Toronto, Canadá

A Jennifer Lopez le encanta el empuje que está teniendo el sexo femenino en Hollywood.

La noche del sábado, durante la alfombra roja de la premier mundial de su película Hustlers, en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, la cantante celebró que las mujeres sean más visibles.

"No se si sea en toda la industria, y tampoco sé si sea para siempre, pero lo que sé es que a las mujeres nos están dando cada vez más oportunidades y estamos siendo más visibles en todos los ámbitos.

EL MEJOR EQUIPO

"Cuando filmamos esta película, creo que todas celebramos que los principales roles son de mujeres y la directora es mujer, Lorene Scafaria. Había no sólo maquillistas y peinadoras, sino jefas de producción y directoras ejecutivas... Vamos avanzando, pero necesitamos más", dijo Lopez en entrevista exclusiva.

Enfundada en un vestido de Maison Yeya y acompañada de su pareja, Alex Rodríguez, la diva oriunda de Nueva York se manifestó a favor de reconocer el talento de la mujer y no basarse sólo en el aspecto.

BELLA E INTELIGENTE

"Se puede ser bella y también inteligente, se puede ser todo y no depender de la apariencia. Creo que vivimos una era donde el cambio significa que los empleos y las oportunidades tienen que evidenciar el talento de quien sea, no se trata solo de tener suerte, sino de progresar con base en conocimiento y preparación.

"Existen tantas mujeres con capacidad que sólo buscan una oportunidad", apuntó la actriz, que interpreta a Ramona en el largometraje, mismo que fue muy aplaudido por la audiencia.

La intérprete de "First Love" y "On the Floor" acudió a la premier de Hustlers junto a sus coestelares, Julia Stiles y Constance Wu, quienes alabaron el magnetismo de JLo y su compañerismo laboral.

Hustlers adapta al cine un artículo de The New York Times sobre bailarinas exóticas que se dedicaron a someter financieramente a sus clientes y de cómo se aprovecharon de sus debilidades para hacer dinero.