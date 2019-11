Celebra 50 años de carrera

Ciudad de México.

El cantautor hidrocálido, José María Napoleón, ofreció un concierto en celebración por sus 50 años de trayectoria, donde compartió algunas anécdotas de su vida y su quehacer artístico.

El encuentro comenzó con "Ella se Llamaba", ante un Auditorio Nacional que no paró de corear cada uno de los temas como "Corazón", "Amor de Habitación" y "Atrévete", uno de sus temas más recientes.

AGRADECIDO

"Gracias amigos, por permitirme estar una vez más en este lugar. Amo esta ciudad, aquí me hice, cantando en los camiones, y la he estado recorriendo durante tres días para preparar este concierto", compartió con los asistentes antes de interpretar "A Cada Palabra", canción que dedicó a Juan Gabriel, quien en alguna ocasión le dijo "yo tuve que haberla escrito", recordó el cantante.

Otros de los temas que el poeta de la canción, como también es conocido, ofreció a sus seguidores fueron "Amiga Mía", "Celos", "Quisiera" y "Leña Verde", para después hacerse acompañar de su guitarra para interpretar su versión a la canción francesa "Molino Rojo".

CON MARIACHI

Otro momento importante de la noche fue protagonizado por el Mariachi Imperial Azteca, con quienes interpreto sus clásicas "Recuerdo Apagado", "Aún Estoy de Pie" y "Feria de Ferias", canción que rinde un merecido homenaje a La Feria de San Marcos que se celebra año tras año en su natal Aguascalientes.

"Nunca le ofrecí una de mis canciones, pero un día me llamó desde Londres para preguntarme si tenía una que me sobrara. Yo vivía esperando ese momento, así que le mandé una única canción que no tenía titulo y le dije ´ponle nombre tú´", recordó acerca de su amigo José José, antes de interpretar "Tu Primera Vez" y "Lo Que No Fue, No Será".

CANTA CON SU HIJO

Antes de finalizar el concierto, Napoleón invitó al escenario a su hijo José Maria para cantar "Hombre", y quien aprovechó para interpretar su tema "Me Quedo Contigo". El encuentro finalizó con "Pajarillo", "Eres" y "Vive", no sin antes anunciar que en 2020 regresará al recinto para despedirse de su público.